Whatsapp veut faciliter la rédaction des messages

Adem AY (Unsplash)

Depuis son rachat par Meta en 2014, WhatsApp s’est imposé comme l’une des applications de messagerie les plus populaires, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs chaque mois. Disponible sur toutes les plateformes mobiles, elle ne cesse d’évoluer pour conserver son avance sur certaines applications concurrentes.

Aujourd’hui, l’application de messagerie intègre des fonctionnalités innovantes comme les stories (qu’on retrouve aussi sur Instagram), l’interopérabilité avec Messenger ou encore la possibilité d’envoyer des messages vocaux auto-destructibles après une seule écoute.

De nouvelles fonctionnalités annoncées

WhatsApp franchit une nouvelle étape en testant un assistant d’intelligence artificielle dédié à l’amélioration de la rédaction des messages. Actuellement expérimenté auprès d’un groupe limité d’utilisateurs Android, cet outil reflète la volonté de Meta d’enrichir l’expérience utilisateur grâce à des technologies de pointe.

Cet assistant, alimenté par Meta AI, propose des suggestions en temps réel pour affiner le style et le ton des messages. Les utilisateurs peuvent ainsi recevoir des recommandations personnalisées, adaptées à différents registres de langage. L’interface, discrète mais intuitive, signale la disponibilité de cette aide par des indicateurs visuels, sans perturber la saisie.

L’IA, au cœur de l’application WhatsApp

Cet outil renforcé à l’intelligence artificielle offre plusieurs modes d’optimisation. En tapant, il est ainsi possible d’adapter son texte, corriger les fautes et envoyer son message, sans toutefois le dénaturer réellement. Comme toujours avec Meta, cette nouvelle fonctionnalité laisse craindre le pire en matière de protection de ses données personnelles.

Mais l’entreprise est vite montée au créneau. Meta assure que l’architecture du système garantit l’anonymat des requêtes et interdit tout stockage permanent des informations analysées. En d’autres termes, vos messages privés ne sont pas conservés par l’application. En outre, des protocoles de chiffrages et de routage anonymes ont aussi été mis en place pour plus de sécurité encore. Suffisant pour convaincre ses utilisateurs ?