xAI vs OpenAI : Elon Musk lance un nouveau bras de fer

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

Aux États-Unis, la société xAI, fondée par Elon Musk, a engagé des poursuites contre un ancien ingénieur pour vol présumé de secrets commerciaux liés à son chatbot Grok AI informe LiveMint. Cette affaire intervient dans un contexte de tensions croissantes sur la propriété intellectuelle dans le secteur de l’intelligence artificielle, rappelant notamment le procès intenté en juin 2025 par Tesla contre un ex-employé accusé d’avoir dérobé des informations confidentielles sur le robot humanoïde Optimus.

Une plainte ciblant des secrets liés à Grok AI

Selon la plainte déposée devant un tribunal fédéral de Californie, xAI accuse Xuechen Li, ancien membre de l’équipe technique, d’avoir copié des données stratégiques et des fichiers confidentiels avant de démissionner fin juillet. Recruté en février 2025, Li travaillait sur la formation et le développement des modèles d’intelligence artificielle de Grok AI, le chatbot phare de la société.

La société affirme que l’ingénieur aurait transféré ces informations sur un support externe, après les avoir renommées et compressées, tout en supprimant l’historique de navigation et les journaux système pour masquer ses traces. Une réunion tenue le 14 août aurait confirmé certaines manipulations, mais xAI assure avoir découvert que d’autres documents sensibles avaient été copiés.

Ces éléments, considérés comme critiques, porteraient sur des technologies d’IA offrant des fonctionnalités inédites et supérieures à celles de ChatGPT. Si ces informations étaient intégrées à d’autres plateformes, elles pourraient offrir, selon la plainte, « un avantage potentiellement écrasant » dans la course à la domination du marché de l’IA. Cette dimension stratégique pourrait faire l’objet d’un lien détaillant l’évolution des technologies concurrentes.

Un nouvel épisode dans la rivalité autour de l’IA

L’affaire xAI s’inscrit dans un climat où les conflits juridiques autour des innovations se multiplient. En juin 2025, Tesla, autre entreprise dirigée par Elon Musk, avait déjà poursuivi un ex-employé accusé d’avoir subtilisé des données sur son robot humanoïde Optimus pour les réutiliser dans une startup concurrente. Ces dossiers montrent la sensibilité des informations liées aux projets d’automatisation et d’intelligence artificielle avancée.

Dans ce nouveau cas, xAI demande au tribunal non seulement des dommages et intérêts, mais aussi une ordonnance pour bloquer la nomination de Li chez OpenAI, où il devait commencer le 19 août. Cette démarche pourrait relancer les tensions entre les deux entreprises, déjà engagées dans une compétition directe autour des chatbots et de l’intégration de l’IA dans les usages quotidiens.