Zelensky accuse Poutine d’éviter les négociations

Volodymyr Zelensky (AP Photo)

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reproché jeudi à son homologue russe Vladimir Poutine d’éviter toute rencontre destinée à mettre fin à la guerre en Ukraine. Ces déclarations surviennent alors que les attaques se poursuivent et que Washington suit de près la situation, le Président américain Donald Trump appelant à la prudence.

Des accusations de blocage diplomatique

Dans son allocution quotidienne, le président Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie cherchait à se « soustraire » à l’idée d’une rencontre de haut niveau censée ouvrir la voie à une issue politique. Selon lui, Moscou privilégierait la poursuite des offensives militaires, avec des frappes massives et des assauts réguliers sur la ligne de front. Ces propos interviennent au moment où plusieurs capitales occidentales espéraient des avancées diplomatiques. Un cadre de négociations a déjà été évoqué dans des discussions antérieures, et certains responsables européens appellent à relancer ces efforts, ce qui pourrait faire l’objet d’un futur accord.

Une attaque qui ravive les tensions

Parallèlement à ses critiques, le chef de l’État ukrainien a dénoncé une frappe sur la ville de Moukatchevo, dans l’ouest du pays. Le bombardement a blessé 23 personnes, selon un bilan révisé des autorités locales. Zelensky a indiqué que les missiles avaient visé une propriété appartenant à des Américains, laissant entendre qu’il s’agissait d’une cible choisie intentionnellement. Ce point pourrait nourrir de nouvelles démarches diplomatiques auprès de Washington.

Faits à rappeler

La guerre en Ukraine a débuté en février 2022 avec l’invasion lancée par le président Vladimir Poutine. Depuis, plusieurs initiatives de médiation ont été tentées, notamment sous l’égide de l’ONU et de pays tiers comme la Turquie, sans aboutir à un cessez-le-feu durable. L’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025 a introduit une nouvelle variable : le président républicain, revenu au pouvoir, affiche une volonté de réduire l’implication directe des États-Unis dans le conflit, tout en appelant à la retenue de part et d’autre.