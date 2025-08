Zuckerberg alerte : sans ces lunettes à IA, vous serez « désavantagé cognitivement »

Photo David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images file

Alors que l’intelligence artificielle devient un levier central des grandes stratégies numériques, Mark Zuckerberg affirme que le port de lunettes connectées intégrant l’IA deviendra une norme incontournable. À l’occasion de la présentation des résultats financiers de Meta, le dirigeant a mis en avant ce qu’il considère comme le prochain tournant majeur de l’interaction homme-machine.

Un prolongement du regard pour accompagner la pensée

Selon Zuckerberg, les lunettes à IA représentent bien plus qu’un accessoire innovant : elles s’annoncent comme un support essentiel pour traiter, filtrer et comprendre l’information en tremps réel. En accompagnant l’utilisateur tout au long de la journée, ces dispositifs seraient capables d’analyser ce que l’on voit, d’écouter ce que l’on perçoit et de répondre vocalement, presque instinctivement.

Publicité

L’intérêt ne réside pas seulement dans la connectivité permanente, mais dans la possibilité pour l’IA de devenir un partenaire cognitif. Loin d’un simple outil, elle agirait comme un copilote intellectuel, facilitant la prise de décision, l’organisation et même les interactions sociales.

Une passerelle entre réalité et univers numérique

Ces lunettes ouvriraient également un nouveau champ pour l’évolution du métavers, ambition portée depuis plusieurs années par Meta. En se positionnant à la frontière entre l’espace physique et les environnements digitaux, elles permettraient d’effacer les barrières entre les deux mondes, rendant les expériences numériques plus immersives, et surtout, directement ancrées dans le quotidien.

Ce projet s’inscrit dans une tendance plus large déjà explorée par des acteurs comme Apple ou Snap, qui testent diverses formes de réalité augmentée. Mais pour Zuckerberg, l’ajout d’une IA omniprésente à ce dispositif changera la donne, en rendant les interactions virtuelles plus dynamiques et personnalisées.

L’avenir pourrait pénaliser ceux qui restent à l’écart

Le fondateur de Meta a également averti que ne pas disposer d’un système intelligent capable de vous assister en permanence pourrait devenir un handicap mental dans un monde où l’information circule à haute vitesse. À ses yeux, l’écart cognitif entre les personnes équipées et les autres pourrait rapidement se creuser.

Publicité

Un tel scénario pose des défis considérables : accès équitable à ces outils, préservation de la vie privée, gestion des données sensibles, ou encore capacité à rester autonome face à une intelligence artificielle omniprésente. Autant de questions que devront affronter les entreprises, les législateurs et les citoyens.

À mesure que les technologies se rapprochent du corps et que l’IA devient un acteur de notre quotidien, le visage pourrait bien devenir le nouveau terrain d’intégration de l’informatique personnelle. Une évolution qui transforme non seulement notre rapport aux machines, mais aussi nos capacités à penser, agir et comprendre le monde qui nous entoure.