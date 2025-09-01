1ʳᵉ Saajic au Bénin : vers une justice et un arbitrage commercial renforcés

Cotonou accueille du 29 septembre au 3 octobre 2025 la première édition de la Semaine africaine de l’arbitrage, de la justice et de l’information commerciale (Saajic). Cet événement est organisé par le gouvernement de la République du Bénin en collaboration avec l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada).

Placée sous le thème « La Cour commune de justice et d’arbitrage au cœur du dialogue des juges de l’espace Ohada », la Saajic se veut un cadre de réflexion, de concertation et de promotion de la justice commerciale, de l’information commerciale et des modes alternatifs de règlement des différends en Afrique. Elle ambitionne de réunir, tous les deux ans, les États africains, principalement ceux membres de l’Ohada, ainsi que des experts et praticiens venus de divers horizons pour échanger sur des problématiques actuelles liées au droit des affaires.

Pendant cinq jours, plusieurs activités phares rythmeront les travaux. Une audience foraine de la Cour commune de justice et d’arbitrage (Ccja) se tiendra dans les locaux de la Cour suprême du Bénin. Elle sera suivie d’un atelier de concertation de la Ccja avec les juridictions nationales de cassation, les juridictions commerciales nationales et les juridictions communautaires sur la justice commerciale. Un atelier de deux jours sur l’information commerciale portera sur le thème « Pour une gouvernance concertée de la gestion intégrée des fichiers du Rccm-Ohada ». Un colloque de deux jours sera également consacré aux modes alternatifs de règlement des différends (Mard), autour de la question de la place du juge étatique dans la promotion de ces mécanismes.

La Saajic constitue une occasion unique pour les professionnels du droit, les chefs d’entreprise et les décideurs publics de s’informer sur les évolutions récentes en matière d’arbitrage et de justice commerciale. Elle offre aussi un espace propice à la conclusion de partenariats stratégiques et à l’amélioration des pratiques dans le règlement des différends commerciaux en Afrique. À travers cette initiative, le Bénin et l’Ohada entendent affirmer leur rôle de premier plan dans la construction d’un environnement économique africain plus sécurisé et attractif pour les investissements.