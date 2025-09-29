Bénin : deux élèves et leurs parents devant la CRIET pour cybercriminalité présumée

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a ouvert, mardi 23 septembre 2025, le procès de deux adolescents poursuivis pour escroquerie via internet. Leurs parents comparaissent également pour complicité présumée. L’affaire, relayée par Banouto, met en lumière les responsabilités parentales face au phénomène de la cybercriminalité.

Selon le parquet spécial, l’un des prévenus, élève en classe de seconde, a été interpellé avec son cousin en vacances chez lui. La perquisition menée dans sa chambre a permis de saisir plus de deux millions de FCFA, dont 300 000 FCFA dans son sac, ainsi qu’une moto estimée à 800 000 FCFA. Les deux mineurs ont été placés sous mandat de dépôt tandis que les parents du principal accusé comparaissent sous convocation.

À la barre, le père, auditeur de profession, et la mère, infirmière d’État, ont plaidé non coupables. Le premier a indiqué être régulièrement absent du foyer pour raisons professionnelles. La seconde a expliqué avoir contribué avec son mari à l’achat de la moto saisie, grâce notamment à un prêt de 500 000 FCFA. Elle a également justifié les 300 000 FCFA retrouvés dans le sac de son fils comme une somme qu’elle lui aurait confiée pour régler une dette.

Publicité

Interrogée sur les signes éventuels d’un train de vie suspect, la mère a soutenu n’avoir constaté aucun comportement inquiétant chez son fils. Seul détail relevé : la possession d’un téléphone haut de gamme, qu’il aurait dit avoir acheté grâce à l’aide d’un ami vivant au Brésil. L’enquête mentionne qu’il s’agissait d’un iPhone 16.

Le principal accusé a reconnu les faits et déclaré avoir soutiré près de cinq millions de FCFA en se faisant passer pour un donateur fictif auprès de ses victimes. Le plus gros montant reçu en une seule opération atteindrait 2,4 millions de FCFA. Son cousin, présenté comme son apprenti, aurait été initié à ces pratiques par lui, selon le parquet. Mais le jeune en vacances a rejeté ces accusations devant la Cour.

Les enquêteurs estiment par ailleurs que les deux mineurs auraient été introduits dans le milieu par le fils d’une voisine, dont la famille aurait déménagé après leur interpellation. À l’issue des débats, la Cour a exigé que les parents produisent les justificatifs liés à l’achat de la moto et à la somme de 300 000 FCFA. L’affaire a été renvoyée au 9 décembre 2025 pour la suite des audiences.