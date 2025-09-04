Achat de pétrole russe : Trump furieux contre l’UE selon Zelensky

Donald Trump. Photo : DR

Le jeudi 3 septembre, lors d’une conférence de presse tenue à Paris avec le président français Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky a révélé que Donald Trump avait exprimé une forte contrariété envers certains pays européens. La Slovaquie et la Hongrie ont été particulièrement pointées du doigt pour avoir continué à se fournir en pétrole en provenance de Russie, malgré la situation tendue en Ukraine.

L’Europe encore liée au pétrole russe

Depuis des décennies, de nombreux pays européens dépendent largement des exportations énergétiques russes pour alimenter leurs industries et leurs foyers. Même avec les efforts déployés pour diversifier les sources d’approvisionnement, certains États restent attachés à ce pétrole pour des raisons économiques et logistiques. Cette dépendance rend difficile un abandon rapide des importations russes et expose ces pays aux critiques de leurs partenaires internationaux.

Tensions entre alliés

Zelensky a indiqué que cette situation compliquait les efforts de coordination entre Washington et les capitales européennes. Emmanuel Macron a confirmé que l’administration américaine avait fait part de son mécontentement, tout en précisant que les deux pays avaient justifié leurs décisions par des contraintes géographiques et des liens économiques anciens. Les choix énergétiques de ces pays pourraient ainsi freiner l’action collective contre Moscou, montrant combien l’énergie reste un élément central de la stratégie internationale.

Ce désaccord souligne la difficulté pour l’Europe de concilier besoins énergétiques et pression diplomatique. Chaque décision sur le pétrole russe influence non seulement les relations transatlantiques, mais aussi la stabilité énergétique du continent.