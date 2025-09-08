Adaptation climatique : le défi colossal qui attend l’Afrique

Le changement climatique n’est plus une menace lointaine : il bouleverse déjà les écosystèmes, les économies et les sociétés à l’échelle mondiale. Sécheresses prolongées, inondations dévastatrices, incendies incontrôlables et montée du niveau des mers frappent toutes les régions, sans exception. Mais l’Afrique, malgré sa contribution relativement faible aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, se trouve en première ligne. Les communautés agricoles voient leurs récoltes menacées, les villes font face à des vagues de chaleur extrêmes, et les ressources en eau s’amenuisent. Pour un continent où des millions de personnes dépendent directement des ressources naturelles pour survivre, chaque degré de réchauffement supplémentaire se traduit par un défi existentiel.

Un besoin colossal : 1 300 milliards de dollars par an

Lors de l’ouverture du deuxième Sommet africain sur le climat à Addis-Abeba, Mahamoud Ali Youssouf, président de la Commission de l’Union africaine, a tiré la sonnette d’alarme. Selon lui, l’Afrique doit mobiliser près de 1 300 milliards de dollars chaque année pour financer ses plans d’adaptation face aux impacts climatiques. Les investissements privés prévus, estimés à environ 300 milliards de dollars, ne représentent qu’une fraction des besoins réels.

Cette somme astronomique couvre une multitude de priorités : infrastructures résilientes, gestion durable des ressources naturelles, protection des zones côtières menacées, et soutien aux populations vulnérables. Sans cet effort financier massif, les risques de crises alimentaires, sanitaires et migratoires pourraient s’accroître de façon exponentielle.

Vers une justice climatique et une gouvernance renforcée

Le dirigeant de l’Union africaine appelle à une coopération internationale sincère. Selon lui, les mécanismes actuels de financement restent insuffisants et souvent inéquitables. L’Afrique demande la mise en place d’un véritable fonds d’indemnisation doté de ressources pérennes, afin d’aider les pays les plus exposés à faire face aux pertes et aux dommages liés aux catastrophes climatiques.

Youssouf plaide également pour une réforme profonde des mécanismes existants, comme le Fonds vert pour le climat, afin qu’ils soient orientés vers des projets ayant un impact régional ou continental. De plus, il souhaite que la gestion des crédits carbone échappe à l’influence des pays pollueurs et soit confiée à une instance internationale indépendante, disposant de pouvoirs supranationaux. L’objectif est clair : donner aux pays africains les moyens de transformer les ambitions climatiques en actions concrètes.

Une équation à résoudre collectivement

La bataille contre le changement climatique ne peut être gagnée sans une mobilisation globale, mais l’Afrique ne peut pas porter ce fardeau seule. La faiblesse des capacités budgétaires nationales, combinée à une dette déjà écrasante, limite les marges de manœuvre. Si les financements promis tardent à se concrétiser, le continent risque d’être piégé dans un cycle où les catastrophes se succèdent plus vite que les solutions.