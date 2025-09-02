Afrique : comment Dangote profite de la crise pétrolière au Moyen-Orient

Le magnat nigérian Aliko Dangote enregistre de nouveaux succès grâce à sa méga-raffinerie de pétrole. Selon les informations relayées par Business Insider , l’infrastructure, considérée comme la plus grande raffinerie d’Afrique, connaît une forte progression de ses exportations, notamment vers les pays du Moyen-Orient.

Cette performance n’est pas le fruit du hasard. Plusieurs raffineries de la région ont dû réduire leur activité à cause de problèmes techniques et de périodes de maintenance prolongées. Ces arrêts ont ouvert la voie à de nouveaux fournisseurs, et la raffinerie de Dangote s’est rapidement imposée comme une alternative fiable pour répondre à la demande croissante en carburants.

En captant une partie de ce marché, l’installation nigériane confirme son rôle de nouvel acteur majeur sur l’échiquier énergétique international. Pour Aliko Dangote, cette percée représente non seulement une victoire commerciale, mais aussi une preuve de la capacité de son projet à concurrencer des acteurs établis depuis des décennies.

Au-delà des chiffres, cet épisode met en lumière une réalité plus large. La raffinerie de Dangote ne se limite pas à répondre aux besoins locaux du Nigeria ou de l’Afrique de l’Ouest. Elle devient une plateforme d’exportation capable de profiter des fluctuations mondiales et d’attirer des clients de premier plan. Cette dynamique pourrait, à terme, renforcer l’indépendance énergétique du continent tout en diversifiant ses débouchés commerciaux.

Si cette tendance se poursuit, l’infrastructure de Dangote pourrait consolider sa position stratégique, transformant non seulement le paysage énergétique africain mais aussi certaines équations du commerce pétrolier international.