Le blindé turc HIZIR 4×4, déjà en Afrique, passe à la nouvelle génération dans l'armée turque

Le fabricant turc de véhicules blindés Katmerciler a livré fin mai 2026 les premiers exemplaires de la nouvelle génération de son blindé HIZIR 4×4 aux Forces armées turques, dans le cadre d’un contrat passé avec le ministère turc de la Défense nationale. Les livraisons ont débuté le 31 mai, selon l’agence de presse Anadolu.

Cette version remaniée du HIZIR se distingue de l’ancienne configuration par une architecture trois portes conçue pour cinq combattants équipés, contre neuf pour le modèle antérieur. Le véhicule embarque un ensemble de systèmes de mission développés exclusivement par l’industrie de défense turque, destinés à fonctionner de manière intégrée en opération. Conforme aux normes OTAN, le blindé dispose d’un moteur de 400 chevaux, d’une transmission entièrement automatique et d’une capacité à gravir des pentes à 70 %.

Un blindé déjà présent sur plusieurs théâtres africains

Le HIZIR n’est pas un nouveau venu sur le continent africain. Le Kenya a signé en 2021 un contrat de 91,4 millions de dollars pour 118 unités, la plus grande commande à l’export de Katmerciler à cette date. La République démocratique du Congo a finalisé l’acquisition de 185 unités pour 75 millions de dollars, un contrat conclu en 2020 mais longtemps retardé par des difficultés politiques et financières. L’Ouganda et la Gambie figurent également parmi les pays utilisateurs.

Ces exportations portaient sur la version antérieure du véhicule. La configuration livrée à l’armée turque en 2026 intègre des systèmes nationaux absents des modèles exportés, selon les informations communiquées par Katmerciler à l’agence Anadolu.

Des livraisons à compléter d’ici la fin de l’année

« Nous sommes fiers d’effectuer les premières livraisons des véhicules HIZIR de nouvelle génération », a déclaré Furkan Katmerci, vice-président exécutif de Katmerciler, soulignant que l’intégration réussie de l’ingénierie nationale illustre la maturité du secteur de défense turc.

La production se poursuit sur les lignes d’assemblage de Katmerciler. L’entreprise a confirmé que les livraisons restantes dans le cadre du contrat avec le ministère de la Défense seront achevées avant la fin de l’année 2026. Katmerciler a indiqué anticiper la signature de plusieurs nouveaux contrats à l’export dans les prochains mois, notamment auprès de pays alliés.