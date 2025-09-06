Afrique : La Chine s’engage dans un projet urbain de 1,5 milliard $

Photo Pixabay

La Guinée équatoriale s’apprête à transformer sa future capitale administrative, La Paz, en un symbole de modernité et de développement. Le gouvernement du pays a récemment engagé des discussions avec China Civil Engineering Construction Corporation (ICCC), entreprise publique chinoise, pour un projet urbain estimé à 1,495 milliard de dollars. L’objectif est de créer un environnement urbain harmonieux, alliant logements modernes, espaces de loisirs, zones vertes et infrastructures routières performantes.

Une ambition urbaine chiffrée et planifiée

Lors d’une réunion à Malabo le 2 septembre, les représentants de l’ICCC ont présenté un plan directeur détaillant les phases de mise en œuvre progressive, tout en exposant des stratégies de gestion technique et financière pour encadrer le projet. Ce document a été élaboré après plusieurs discussions initiées en avril dernier en Chine, lors d’une visite de travail du vice-président équatoguinéen, Teodoro Nguema Obiang Mangue. Les négociations se déroulent en coordination avec le Trésor public, le ministère des Finances et la société publique Geproyectos, afin de s’assurer que les aspects budgétaires et opérationnels soient alignés avec les priorités nationales.

Investir le pétrole dans des infrastructures durables

La Guinée équatoriale a depuis plusieurs années cherché à canaliser les revenus issus de ses ressources pétrolières vers des projets qui génèrent une valeur tangible pour le pays. Ce projet urbain à La Paz illustre cette stratégie. L’idée est de ne pas se contenter de revenus à court terme, mais de bâtir des structures et des services qui stimulent l’économie, améliorent la qualité de vie et attirent investissements et talents. Dans cette perspective, la collaboration avec une entreprise chinoise spécialisée permet d’associer expertise technique et gestion organisée à l’ambition nationale.

Au-delà des aspects financiers et constructifs, l’initiative pourrait également servir de catalyseur pour la croissance économique locale. Les chantiers, étalés sur plusieurs phases, devraient créer des emplois, favoriser le transfert de compétences et dynamiser les services associés aux nouvelles infrastructures. L’aménagement de zones vertes et de centres de loisirs montre également une attention portée au bien-être des futurs habitants, mêlant urbanisme moderne et qualité de vie.

Une ville qui reflète la vision du pays

Si le projet se concrétise selon les plans présentés, La Paz pourrait devenir un modèle d’urbanisation planifiée en Afrique Centrale. Les choix d’infrastructure, le suivi financier rigoureux et la mise en œuvre progressive pourraient inspirer d’autres pays souhaitant tirer parti de ressources naturelles pour des transformations structurelles durables. La coopération avec la Chine illustre par ailleurs la volonté de la Guinée équatoriale de combiner financements extérieurs et gestion interne pour des résultats tangibles.

La transformation de La Paz exprime la volonté d’un État d’investir dans son avenir, de marquer son identité sur la carte économique et de proposer à ses citoyens un cadre de vie moderne et fonctionnel. La route vers cette nouvelle capitale est désormais balisée, et chaque étape du chantier sera scrutée comme un indicateur de la capacité du pays à concrétiser ses ambitions urbaines et économiques.