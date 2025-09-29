Algérie : le message flatteur venu des USA

Les États-Unis et l’Algérie entretiennent des relations marked par une coopération mesurée, sans jamais atteindre une alliance stratégique profonde. Washington a longtemps privilégié une approche économique prudente, imposant des barrières douanières pour protéger ses intérêts commerciaux, ce qui a parfois limité les échanges.

Pourtant, malgré ces tensions, les deux pays ont maintenu un dialogue constant dans des domaines variés. Aujourd’hui, les États-Unis semblent vouloir tourner la page en envoyant des signaux d’ouverture envers Alger, marquant une volonté de dynamiser leur partenariat bilatéral.

Washington tend la main à Alger

Cette évolution intervient alors que l’Algérie cherche à affirmer son poids sur la scène internationale. Dans un geste inhabituel, Christopher Landau, haut responsable américain, a adressé un message direct et optimiste au peuple algérien, diffusé via les canaux officiels de l’ambassade des États-Unis à Alger. Une démarche qui vise à promouvoir une coopération économique et humaine plus ambitieuse, tout en soulignant les avantages d’un rapprochement mutuellement profitable.

Une diplomatie tournée vers l’avenir

Dans une vidéo récente, Landau a exprimé son enthousiasme pour un renforcement des liens avec l’Algérie, insistant sur la nécessité de dépasser les relations intergouvernementales pour créer des ponts entre les deux sociétés. Il a évoqué une vision audacieuse : un partenariat centré sur le commerce, l’innovation et un développement partagé.

Lors d’une rencontre à New York avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, des projets concrets ont été abordés, confirmant cette nouvelle dynamique. L’Algérie, souvent perçue comme un pays dépendant des hydrocarbures, a su diversifier son économie ces dernières années, investissant massivement dans les infrastructures, l’industrie automobile et les services.

Un partenariat prometteur

Cette transformation en fait un partenaire attractif pour les États-Unis, qui y voient une opportunité d’étendre leur influence en Afrique du Nord et de renforcer leur présence dans une région stratégique. Le message de Landau a suscité une forte réactivité en Algérie, où médias et réseaux sociaux ont salué cette initiative inattendue.