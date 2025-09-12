Après le Niger, la France perd une partie d’une importante mine

Mine de Nickel (gocontractor)

En juin 2025, la France a subi un revers cinglant au Niger, avec la nationalisation brutale de la Société des Mines de l’Aïr (Somaïr), filiale majeure d’Orano, leader français de l’uranium.

Cette décision a alors mis fin à des décennies d’exploitation par la France des gisements nigériens, une ressource vitale pour le secteur nucléaire mondial. Annoncée par les médias officiels nigériens, cette mesure a provoqué l’indignation d’Orano, qui y a alors vu une expropriation arbitraire et illégitime. Cette nationalisation s’inscrit dans un climat de tensions persistantes entre Paris et Niamey, exacerbées depuis le coup d’État de 2023.

Un nouveau contretemps en Indonésie

La France vient, de son côté, de subir un nouveau revers. En effet, c’est en Indonésie que les intérêts français ont encore été balayés. Sur place, les autorités ont saisi une partie de la mine de Weda Bay Nickel, sur l’île de Halmahera, où Eramet détient une participation indirecte.

Justifiée par l’absence de permis forestier sur 150 hectares, cette mesure est présentée comme une protection des écosystèmes locaux. Bien qu’Eramet relativise son impact, la zone concernée servant surtout à l’extraction de matériaux de construction, elle révèle les défis réglementaires et environnementaux pesant sur les investisseurs étrangers et la pression que les autorités appliquent pour être sûr que tout se déroule dans les règles imposées (entendez par là, qu’il n’y ait pas de passe-droit).

Des tensions environnementales et diplomatiques

Weda Bay Nickel, qui représentait 17 % de la production mondiale de nickel en 2023, est au cœur de controverses. La tribu Hongana Manyawa, dont le mode de vie dépend de la forêt, accuse l’exploitation minière de menacer son habitat. Pour certains cependant, cette décision cache plutôt la volonté de l’Indonésie d’affirmer son contrôle sur ses ressources, notamment le nickel, clé pour son développement économique, plutôt qu’un réel intérêt écologique et sociologique.