Armement au Maghreb : négociations pour l’achat de drones israéliens

Armée marocaine (DR)

Selon des informations rapportées par Bladi.net, le Maroc mène actuellement des discussions avec l’entreprise Israel Aerospace Industries afin d’acquérir des drones de type Harpy et Harop. Il s’agit de munitions rôdeuses, souvent qualifiées de drones suicides, capables de parcourir des distances allant de 500 à 1 000 kilomètres.

D’après la presse israélienne, Rabat envisagerait l’achat de 200 à 300 unités pour un montant estimé à 120 millions de dollars. Le Harop, en particulier, est conçu pour neutraliser des systèmes de défense aérienne sophistiqués, ce qui en fait un outil stratégique dans un contexte sécuritaire marqué par de nouvelles menaces régionales.

Ce projet illustre la volonté du Maroc d’adapter ses capacités militaires aux évolutions technologiques. L’usage de drones armés est devenu central dans de nombreux conflits récents, offrant aux armées la possibilité d’agir avec plus de précision et à moindre risque pour les soldats. Pour Rabat, ce choix s’inscrit aussi dans une logique de modernisation de ses forces armées et de diversification de ses partenariats dans le domaine de la défense.

Au-delà de l’acquisition en elle-même, cette démarche témoigne d’une tendance plus large au sein de la région. Plusieurs pays d’Afrique investissent dans les drones militaires, considérés comme un atout pour la surveillance des frontières, la lutte contre le terrorisme ou encore la dissuasion face à des adversaires disposant de moyens sophistiqués. Selon diverses sources, si cet accord entre Rabat et Israel Aerospace Industries se concrétise, il renforcerait la position du Maroc dans le paysage sécuritaire régional, tout en confirmant la montée en puissance des drones israéliens sur le marché mondial de l’armement.