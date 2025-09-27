Armement : Comment le Maroc muscle sa puissance pour dissuader ses rivaux

Depuis plusieurs années, Rabat investit massivement pour moderniser ses forces armées. Cet effort vise à sécuriser le territoire face aux menaces terroristes venues du Sahel, mais aussi à maintenir un rapport de force crédible avec ses voisins. Des avions de combat modernisés, des systèmes de défense sophistiqués et une flotte de chars de dernière génération forment aujourd’hui l’ossature de cette montée en puissance militaire. Le Maroc cherche avant tout à garantir une capacité de dissuasion réelle, capable de décourager toute velléité hostile.

Des contrats qui consolident la puissance blindée

Le dernier avenant accordé par le département américain de la Défense illustre cette orientation. Rabat figure parmi les bénéficiaires d’une extension de contrat de soutien technique dédié aux chars de combat Abrams précise le site du Département de la guerre des USA. Évaluée à environ 27 millions de dollars, cette modification concerne également d’autres alliés de Washington tels que l’Égypte, la Pologne ou l’Arabie saoudite. Le choix de confier cette mission à General Dynamics Land Systems Inc. reflète la continuité d’une coopération stratégique déjà ancienne entre Rabat et Washington.

Les interventions prévues sur les chars marocains seront réalisées dans l’État du Michigan, aux États-Unis, avec une échéance fixée au 27 février 2027. Avec cet ajout, la valeur totale du contrat dépasse désormais le milliard de dollars et compte déjà une dizaine d’avenants depuis sa création. Ce suivi constant n’est pas anodin : il traduit la volonté de maintenir les Abrams marocains à un niveau opérationnel élevé, comparable à celui des armées occidentales.

Une vision de long terme

L’accord récent ne se limite pas à la maintenance technique. Il complète une série d’acquisitions et d’améliorations déjà engagées par le Royaume. Rabat a notamment obtenu la version modernisée M1A2 SEPv3, considérée comme l’une des plus avancées du marché, et s’est doté de véhicules de transport Oshkosh HET A1 pour assurer la logistique de ses chars. En parallèle, le budget de défense continue d’augmenter chaque année, avec une priorité donnée aux équipements lourds et à l’industrialisation progressive du secteur militaire local.

En renforçant son parc blindé, le Maroc envoie un signal clair : il entend rester un acteur incontournable dans l’équilibre militaire de la région. La dissuasion ne se résume pas à posséder du matériel, mais à garantir qu’il soit prêt à l’emploi, fiable et soutenu par une logistique efficace. À ce titre, les partenariats conclus avec les États-Unis ne se limitent pas à des chiffres financiers : ils participent à bâtir une véritable assurance stratégique pour le Royaume.