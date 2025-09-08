Armement en Russie : Elon Musk mêlé malgré lui à un nouveau drone, le RD-8

Photo DR

Lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, Elon Musk a involontairement changé la façon dont les conflits modernes se déroulent. Son réseau satellitaire Starlink a permis de maintenir des liaisons Internet fiables là où les infrastructures classiques étaient détruites, donnant un avantage inédit aux forces ukrainiennes pour coordonner leurs opérations. Ce système, conçu pour relier les zones isolées, s’est transformé en un outil stratégique, et aujourd’hui, il se retrouve utilisé dans un autre camp, à l’insu de son créateur.

Le RD-8, drone multifonctions

La société russe Valkyriya vient de présenter le RD-8, un drone capable de transporter de petits drones légers de 3 kg chacun. Avec une envergure de près de 4 mètres, il combine deux moteurs électriques et un moteur à essence pour atteindre 200 km/h en vitesse maximale et parcourir jusqu’à 150 km sans ravitaillement. Son plafond de vol atteint 3 km, ce qui lui permet de survoler les positions ennemies tout en restant difficile à détecter. Plutôt qu’un simple appareil de surveillance, le RD-8 fonctionne comme une plateforme centrale, coordonnant plusieurs drones plus petits depuis les airs, un peu comme un navire amiral dirigeant une flotte.

Ce drone peut être piloté via des réseaux radio classiques, des réseaux mobiles, et également grâce à Starlink d’Elon Musk. Même si les terminaux satellitaires sont officiellement interdits en Russie, des circuits non officiels semblent les rendre accessibles, permettant à certaines forces russes d’exploiter cette technologie initialement destinée à un usage civil.

Le service d’Elon Musk au cœur d’un usage inattendu

Le cas du RD-8 montre comment une technologie conçue pour la connectivité civile peut se retrouver au centre d’enjeux militaires. Alors que Starlink a été un atout majeur pour l’Ukraine, il devient maintenant un vecteur stratégique détourné par d’autres acteurs. Les drones “mères” comme le RD-8 étendent la portée des opérations au sol et permettent d’agir à distance sans exposer directement le personnel. La combinaison de vitesse, d’autonomie et de contrôle satellitaire modifie la manière dont les forces peuvent mener leurs missions, rapprochant la guerre conventionnelle des tactiques aériennes sans pilote.

Le drone RD-8 montre les conséquences imprévues de l’innovation technologique. Sans qu’Elon Musk ne le veuille, son réseau Starlink se retrouve intégré à un dispositif militaire russe, rappelant que toute invention peut trouver des applications inattendues et parfois déroutantes à travers le monde.