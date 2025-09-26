Arrestation d’un cyber-activiste béninois : Les premiers éléments révélés

L’arrestation du cyber-activiste béninois Ives Sawan, jeudi 25 septembre 2025, suscite de vifs commentaires dans le milieu sportif et sur les réseaux sociaux. Administrateur de la page d’actualité sportive Supra Mag, il a été interpellé à Cotonou à la suite d’une plainte déposée par l’international béninois Jodel Dossou.

Les premiers recoupements indiquent que l’interpellation fait suite à une plainte de Jodel Dossou, ailier de l’équipe nationale des Écureuils. Le joueur, souvent critiqué sur la page Facebook animée par Sawan, estime que certaines publications sont diffamatoires. Il reproche notamment au cyber-activiste d’avoir insinué une relation particulière avec le sélectionneur national, relation qui expliquerait, selon ces écrits, ses convocations régulières en équipe nationale.

Selon les informations recueillies, Ives Sawan sortait d’une conférence de presse organisée par la Fédération béninoise de maracana lorsqu’il a été approché par des agents en civil. Ces derniers, arrivés à bord d’un véhicule, l’ont immédiatement conduit vers un commissariat de la capitale économique où il a été placé en garde à vue.

Ce n’est pas la première fois que le nom d’Ives Sawan se retrouve lié à Jodel Dossou. Selon des sources proches du dossier, l’ancien joueur de Clermont Foot avait déjà envisagé une action en justice contre lui il y a quelques années. À l’époque, des négociations avaient permis d’éviter un procès. Mais l’attaquant béninois n’a jamais caché son agacement face à la persistance des publications qu’il juge mensongères et nuisibles à sa réputation.

Cette fois, Jodel Dossou semble déterminé à aller jusqu’au bout. D’après les mêmes sources, le joueur souhaiterait obtenir de Sawan des preuves tangibles pour appuyer ses allégations. À défaut, il entend le poursuivre pour diffamation. L’affaire pourrait ainsi prendre une tournure judiciaire avec un procès qui mettra en lumière les limites de la liberté d’expression sur les réseaux sociaux face à la protection de la réputation des personnalités publiques. En attendant, Ives Sawan reste en garde à vue à Cotonou.