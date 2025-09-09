Asile en Europe : top 10 des pays les plus sollicités (la France en tête)

Ph d'illustration : SOCIAL MEDIA / SEA-EYE

Chaque année, des centaines de milliers de personnes quittent leur pays pour fuir les conflits, la persécution ou des conditions de vie précaires, espérant trouver sécurité et stabilité sur le sol européen. Ces mouvements migratoires font de l’asile l’un des principaux motifs d’immigration vers les pays occidentaux. Ils reflètent non seulement des situations humaines critiques, mais aussi les disparités entre les États européens en termes d’attractivité, de capacité d’accueil et de politiques migratoires. Comprendre la répartition de ces demandes permet d’identifier les pressions sur les systèmes nationaux et d’évaluer les défis auxquels les gouvernements doivent faire face pour gérer efficacement ces flux.

Des demandes en recul mais des destinations concentrées

Les derniers chiffres de l’Agence de l’Union européenne pour l’Asile (AUEA) pour la période janvier–juin 2025 montrent une diminution de 23 % des requêtes au niveau continental. Malgré cette baisse générale, quelques pays se démarquent par le volume élevé de dossiers déposés. La France enregistre 77.842 demandes, se plaçant juste devant l’Espagne (77.448) et l’Allemagne (70.272). L’Italie suit avec 63.825 dossiers, et la Grèce avec 27.425.

D’autres pays européens accueillent un nombre plus limité de demandeurs : la Belgique (17.553), la Suisse (11.641), les Pays-Bas (10.535), l’Autriche (8.637) et la Pologne (8.499). Ces dix États concentrent donc la majorité des flux, révélant à la fois leurs attraits pour les migrants et leur capacité à traiter les demandes.

Conséquences pour les politiques d’asile

Cette concentration entraîne des défis différents selon les pays. Les nations en tête doivent gérer un volume important de dossiers et organiser l’accueil, le logement et l’accès aux services essentiels. Pour les pays en bas du classement, la pression est moindre mais nécessite tout de même des dispositifs adaptés.

Ces données éclairent également les débats politiques sur la migration. Elles mettent en évidence la répartition inégale des demandeurs et soulignent la nécessité d’une coordination européenne efficace. Chaque demande représente une trajectoire individuelle, des besoins précis et des enjeux humains que les gouvernements doivent prendre en compte pour améliorer l’accueil et le traitement des dossiers.

Classement des 10 pays européens selon le nombre de demandes d’asile