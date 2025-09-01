Aviation en Afrique : un centre de maintenance pour avions annoncé

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

Le secteur aérien nigérian et africain s’apprête à franchir un cap important. Selon Agence Ecofin, la compagnie privée Air Peace lancera en septembre prochain la construction d’une installation de maintenance, de réparation et de révision (MRO) à Lagos. Ce projet, développé en partenariat avec le constructeur brésilien Embraer, devrait s’achever selon un délai réduit.

Aujourd’hui, la plupart des compagnies aériennes africaines dépendent largement de centres de maintenance situés hors du continent. Cette situation entraîne des coûts supplémentaires importants liés au transport des avions et à la location de hangars. L’arrivée d’un centre MRO au Nigéria pourrait donc alléger ces charges et offrir une plus grande autonomie technique aux transporteurs locaux.

Actuellement, seulement quelques compagnies africaines disposent de centres MRO de grande taille. C’est le cas d’Ethiopian Airlines, de South African Airways, d’Egyptair et de Royal Air Maroc. Le projet nigérian pourrait marquer une étape importante pour le continent, en offrant une alternative aux infrastructures étrangères et en renforçant la capacité locale à entretenir et réparer les avions.

Les experts estiment que ce type d’investissement peut aussi stimuler l’emploi dans le secteur aéronautique et attirer davantage de compagnies étrangères souhaitant utiliser un centre moderne sur place. Au-delà de la maintenance, ce projet pourrait contribuer à asseoir le Nigéria comme un hub régional pour l’entretien des avions, renforçant ainsi sa position dans l’aviation africaine.