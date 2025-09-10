Bangkok : un gardien de zoo décède après une attaque de lions au Safari World (vidéo)

Photo Unsplash

Les zoos attirent chaque année des milliers de visiteurs, fascinés par la proximité qu’ils offrent avec des animaux impressionnants. Mais cette proximité comporte des risques, même dans des parcs équipés de barrières et de protocoles de sécurité. Mercredi matin, au Safari World de Bangkok, ces risques se sont matérialisés lorsqu’un gardien expérimenté est sorti de sa voiture près de l’enclos des lions et a été attaqué en un instant. L’incident rappelle que le contact avec des prédateurs reste toujours imprévisible, même pour les professionnels les plus aguerris.

Un drame en pleine visite

Au Safari World de Bangkok, le gardien, employé depuis plus de trente ans, a perdu la vie après avoir été attaqué par plusieurs lions. Selon le témoignage de Tavatchai Kanchanarin, relayé par la chaîne TV locale Thairath, l’homme s’était tenu debout, dos tourné aux animaux, pendant quelques minutes avant que les lions n’interviennent. D’après un responsable du Département des parcs nationaux, cité par l’AFP, six ou sept lions auraient participé à l’attaque. Des visiteurs ont assisté, impuissants, à la scène.

Malgré sa grande expérience avec les lions, la rapidité de l’attaque a rendu toute intervention impossible, montrant combien même les professionnels les plus expérimentés peuvent se retrouver en danger face aux prédateurs.

Quand l’expérience ne suffit pas

Cet événement rappelle que la proximité avec des animaux sauvages comporte toujours des risques. Même des protocoles stricts peuvent être dépassés par le comportement naturel des lions. Le drame souligne l’importance pour les parcs de revoir régulièrement leurs mesures de sécurité, surtout pour les employés en contact direct avec les animaux.

Les visiteurs, habitués à observer les animaux de près, ont été confrontés à la puissance de la nature, montrant que même dans des environnements contrôlés, le risque zéro n’existe pas.