Bénin : 117 personnes à recruter à la Fonction publique (tous les détails)

Le gouvernement béninois lance une nouvelle opération de recrutement au profit de la fonction publique. Selon une note publiée le 18 septembre 2025 par le ministère du Travail et de la Fonction publique, un concours est programmé pour le samedi 15 novembre 2025. Au total, 117 agents contractuels de droit public seront sélectionnés, dont six places spécifiquement réservées aux personnes handicapées.

L’appel à candidatures concerne exclusivement les Béninois des deux sexes. Les postulants doivent être âgés d’au moins 18 ans au moment du dépôt de dossier, et ne pas dépasser 40 ans au 31 décembre 2025. Une tolérance de cinq années supplémentaires est prévue pour les candidats en situation de handicap. La jouissance des droits civiques et une moralité irréprochable figurent également parmi les critères exigés.

Dossier et calendrier de dépôt

Les inscriptions seront reçues du 25 septembre au 8 octobre 2025 dans les directions départementales du Travail et de la Fonction publique. Dix départements sont concernés : Atacora, Atlantique, Borgou, Collines, Couffo, Littoral, Mono, Ouémé, Plateau et Zou. Le dossier de candidature doit comprendre plusieurs pièces administratives et justificatives : fiche d’inscription, copie sécurisée de l’acte de naissance, diplôme requis ou équivalence pour les titres obtenus à l’étranger, certificat de nationalité, casier judiciaire datant de moins de trois mois, certificat médical d’aptitude, et, pour les personnes handicapées, une attestation précisant la nature et le taux de handicap.

Une quittance de 5 000 F CFA pour les frais d’inscription est également exigée. Dans certains cas, un certificat d’individualité peut être demandé. Les diplômes délivrés hors du pays ne seront validés qu’après avis de la Commission nationale d’étude des équivalences de diplômes (CNEED). Les compositions se tiendront dans six départements : Atacora, Borgou, Littoral, Mono, Ouémé et Zou. Le ministère précise que les centres exacts et les matières de composition feront l’objet d’un autre communiqué. Les épreuves varieront selon les postes mis en compétition.