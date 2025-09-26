Bénin : 680 salles de classes construites grâce au projet SEnS

Après huit années de mise en œuvre, le Projet de Soutien à l’Enseignement Secondaire (SEnS) a livré son bilan. Les responsables du programme et leurs partenaires techniques et financiers ont présenté, jeudi 25 septembre 2025 à l’Hôtel Azalaï de Cotonou, les principales réalisations d’une initiative qui aura marqué le paysage éducatif béninois.

Sur le volet infrastructurel, les chiffres sont parlants : 680 salles de classe construites, 340 blocs de latrines à quatre cabines et 170 modules de classes installés. Au total, 110 établissements répartis dans 42 communes ont été impactés, avec une attention particulière à l’inclusion. « Les infrastructures respectent le genre, l’inclusion avec des rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, mais également des normes architecturales d’éclairage et de ventilation », a souligné Ayouba Garba, directeur de cabinet de la ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la Formation professionnelle.

Un projet prolongé au-delà des cinq années prévues

Initialement programmé pour cinq ans, le projet a finalement duré huit ans en raison de difficultés rencontrées par certaines entreprises dans l’exécution des travaux. Selon Mario Gomez, coordonnateur par intérim du projet et directeur adjoint de la planification au ministère de tutelle, le programme a bénéficié à six départements et touché 41 puis 42 communes après l’ajout de nouvelles localités. « Le bilan est satisfaisant. Le besoin en salles de classe demeure toutefois important, d’où la nécessité de mobiliser de nouvelles ressources », a-t-il indiqué.

Un appui financier et technique de la coopération française

Roméo Ayéna, chargé de portefeuille Éducation à l’Agence française de développement (AFD), a rappelé l’engagement de la France dans la réussite de ce projet d’un coût de 16 millions d’euros. « L’AFD a accompagné l’État béninois à la fois sur le plan financier et technique, avec la mobilisation d’expertises locales et internationales. C’est un sentiment de satisfaction de voir aboutir un projet d’une telle envergure », a-t-il déclaré.

Au-delà des infrastructures, SEnS a également contribué au renforcement institutionnel et à la modernisation de la gestion du sous-secteur à travers des outils comme la carte scolaire et l’amélioration du système d’information éducatif. « L’objectif fondamental est d’améliorer l’accès et la rétention dans l’enseignement secondaire général », a rappelé Mario Gomez. En clôturant la rencontre, le représentant du gouvernement a insisté sur le rôle du projet dans la consolidation de la tradition d’excellence du système éducatif béninois et dans la préparation des apprenants à poursuivre des études supérieures ou professionnelles dans de meilleures conditions.