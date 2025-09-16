Bénin : Celtiis, la nouvelle force des télécoms selon Forbes Afrique

Omar Guèye Ndiaye. Photo : DR

En moins de trois ans, l’opérateur Celtiis, marque commerciale de la Société béninoise d’infrastructures numériques (SBIN), a transformé le paysage des télécommunications au Bénin. Depuis son lancement en octobre 2022, l’entreprise a bousculé les géants historiques du marché et s’est imposée comme un acteur majeur, gagnant la confiance de près de cinq millions d’abonnés.

Cette percée fulgurante est le fruit d’une stratégie bien rodée menée par le directeur général, Omar Guèye Ndiaye, et ses collaborateurs note Forbes Afrique. Fort d’une solide expérience acquise au sein du groupe Sonatel, Omar Guèye Ndiaye dirige Celtiis avec l’agilité d’une entreprise privée, tout en s’appuyant sur la structure publique de l’État. L’ambition est claire : faire de la SBIN un opérateur complet, capable de piloter la transformation digitale du pays. Le nom même de la marque, inspiré du Celtis, un arbre africain, symbolise cette volonté de solidité et d’enracinement, tout en y ajoutant une touche d’innovation.

Celtiis a su séduire les béninois en répondant à leurs besoins essentiels : un réseau de qualité, des services fiables et des prix accessibles. L’entreprise propose une gamme complète de services, de la téléphonie à l’Internet mobile et fixe, disponibles sur tout le territoire. Elle a également lancé des marques filles pour répondre à des usages spécifiques : Celtiis Cash pour simplifier les transactions financières, Celtiis Business pour accompagner les entreprises dans leur transition digitale, et Celtiis Home pour démocratiser la fibre optique, avec déjà plus de 100 000 foyers et entreprises connectés.

L'impact de Celtiis sur le marché est indéniable. L'opérateur capte aujourd'hui plus de 30 % du trafic voix et données et, sur 100 nouvelles cartes SIM vendues, plus de 60 le sont désormais pour Celtiis. Ces chiffres impressionnants témoignent de la confiance grandissante des consommateurs. Avec des investissements massifs prévus pour étendre ses réseaux 4G et préparer la 5G, Celtiis se positionne pour devenir un pilier de l'écosystème numérique du Bénin. L'objectif est de transformer cet élan commercial en rentabilité durable et de consolider sa place en tant que partenaire quotidien de millions de béninois.