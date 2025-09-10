Bénin : collision meurtrière entre un camion et un minibus (5 décès)

La ville de Glazoué a été endeuillée ce mercredi 10 septembre 2025 à la suite d’un grave accident de la circulation. Aux premières heures de la matinée, un camion est entré en collision avec un minibus de transport en commun à l’entrée de la cité, non loin du marché central.

Selon les premières informations recueillies sur place, le choc, d’une rare intensité, a coûté la vie à au moins cinq personnes et fait plusieurs blessés. Le minibus, qui transportait des fidèles sortis de la messe à l’église catholique Saint-Joseph, a été violemment percuté par le poids lourd, laissant plusieurs victimes coincées dans l’habitacle.

Des témoins interrogés par la radio locale Fraternité FM décrivent une scène dramatique. « L’impact était tellement violent que certains passagers n’ont eu aucune chance », a confié l’un d’eux. Les blessés, dont certains dans un état critique, ont été évacués d’urgence vers les structures sanitaires de la zone. Les forces de sécurité et les équipes de secours se sont rapidement déployées pour dégager les victimes, sécuriser le périmètre et rétablir la circulation.

Publicité

Ce drame rappelle d’autres tragédies récentes sur les routes du pays. Le mois dernier, un bus reliant Lomé (Togo) à Niamey (Niger) avait basculé dans le fleuve Ouémé, faisant plusieurs morts et blessés. L’accident, survenu dans la nuit du 16 au 17 août sur la Route nationale inter-États n°2, avait relancé les débats sur la sécurité routière au Bénin. Face à la récurrence de ces drames, de nombreuses voix s’élèvent pour appeler au respect strict du code de la route et au renforcement des contrôles sur les axes à forte circulation.