Bénin: Dernier hommage à Emmanuel Golou à Klouékanmey

Emmanuel GOLOU, Président du Comité Afrique de l’IS

L’ancien deuxième vice-président du Conseil économique et social (CES), Emmanuel Golou, a été conduit à sa dernière demeure le samedi 20 septembre 2025 dans son village natal de Golohoué, arrondissement de Lanta, commune de Klouékanmey. Décédé le 2 septembre 2025 à l’âge de 70 ans, l’ex-président du Parti social-démocrate (PSD) a rassemblé pour ses obsèques de nombreuses figures politiques et institutionnelles du pays.

Plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des responsables d’institutions, ont pris part à la cérémonie. Parmi eux figuraient le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, le président du CES, Conrad Gbaguidi, le ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Bakari Adjadi, et le garde des Sceaux, Yvon Détchénou.

Au nom du CES, Conrad Gbaguidi a rendu hommage à celui qu’il a décrit comme « un homme dont la fidélité, la sagesse et l’engagement resteront à jamais gravés dans les cœurs », rappelant que son parcours et son intégrité constituent une source d’inspiration pour la Nation.

Ancien député, Emmanuel Golou avait été désigné par l’Assemblée nationale pour siéger au CES, où il occupait le poste de deuxième vice-président. Reconnu pour ses qualités d’écoute et de médiation, il a marqué la vie politique nationale par son attachement au dialogue et à la recherche de compromis.

Selon des sources médicales relayées par la presse, il suivait un traitement au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou avant son décès. Avec sa disparition, le Bénin perd une figure politique de premier plan, dont l’action s’est inscrite dans la continuité des efforts pour le développement et la cohésion sociale.