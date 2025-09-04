Bénin : Désigné candidat à la présidentielle, l’opposition réclame le départ de Wadagni du gouvernement  

Boni Yayi (Photo DR)

Le parti d’opposition Les Démocrates (LD) a réagi à la désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle pour l’élection de 2026. Dans un communiqué daté du 4 septembre 2025, la formation politique dirigée par Thomas Boni Yayi s’inquiète d’un possible conflit d’intérêts lié au maintien du ministre d’État en charge de l’Économie, des Finances et de la Coopération à son poste.

Réunis le 30 août dernier en conclave sous l’autorité du chef de l’État Patrice Talon, les responsables de la majorité ont porté leur choix sur Romuald Wadagni pour défendre les couleurs de la mouvance présidentielle. Une décision qui a rapidement suscité des réactions au sein de la classe politique, notamment dans les rangs de l’opposition.

Publicité

Pour Les Démocrates, la position actuelle du ministre d’État pose problème. Le parti rappelle que la Direction générale des impôts, structure placée sous la tutelle de son ministère, est chargée de délivrer les quitus fiscaux, documents indispensables pour valider toute candidature à la magistrature suprême. « Nos populations ont exprimé leurs vives inquiétudes face à un probable délit d’initié », souligne le communiqué.

Le parti estime que dans un État démocratique « bien établi », il serait logique que Romuald Wadagni quitte ses fonctions gouvernementales afin de garantir la transparence du processus électoral. « À défaut pour lui de le faire, il serait à son honneur […] d’ouvrir au plus tôt la plateforme de délivrance des quitus fiscaux et de ne pas faire obstacle à sa délivrance à tous les citoyens en droit de l’obtenir », poursuit le texte.

La DGI, à propos du quitus fiscal…

Rappelons qu’il y a quelques jours, la Direction Général des Impôts a annoncé via un communiqué, la mise en place prochaine d’une plateforme numérique destinée à la demande du quitus fiscal. Dans un communiqué signé par son directeur général, Nicolas Yenoussi, la DGI informe avoir engagé des travaux confortatifs sur son système informatique. L’objectif est de garantir un accès fluide à la plateforme, d’éviter les dysfonctionnements et de corriger les difficultés susceptibles de ralentir le traitement des demandes. « Je vous rassure des diligences en cours pour garantir l’ouverture prochaine de la plateforme et sa disponibilité dès la finalisation des travaux », précise le communiqué. Un centre d’appels reste accessible au numéro 133 pour tout renseignement complémentaire.