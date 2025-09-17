Bénin : Julien Gbessi remporte les élections à la Fneb avec 1 713 voix

Photo : DR

La Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB) a un nouveau dirigeant. À l’issue du scrutin tenu le lundi 15 septembre 2025 sur le campus de l’Université d’Abomey-Calavi et dans ses antennes, Julien Gbessi, porté par la liste Nouvel Élan, a été élu président du Bureau exécutif fédéral.

Les résultats proclamés le lendemain par la Commission électorale fédérale autonome (CEFA) donnent une avance écrasante à Gbessi et ses colistiers : 1 713 voix contre 224 pour la liste rivale, Nouvelle Force Militante. Cette victoire marque la fin du mandat de Marius Tchomakou, qui a dirigé la fédération durant l’année écoulée.

Sous la présidence de Tchomakou, la FNEB a franchi une étape importante de son histoire en accédant au Conseil d’administration de l’Université d’Abomey-Calavi. Cette présence au sein de l’organe décisionnel est perçue comme un signe de reconnaissance de la fédération et résulte, selon de nombreux observateurs, d’un dialogue constant avec les autorités universitaires et gouvernementales.

Publicité

Les défis du nouveau bureau

Conscient de la responsabilité qui lui incombe, Julien Gbessi a réagi à son élection : « Je suis heureux du choix fait par la communauté universitaire sur notre modeste personne. Les attentes sont grandes, nous le savons, surtout que le nombre d’étudiants s’accroît. Nous allons nous mettre à l’œuvre, avec l’ensemble des fédérés pour faire briller davantage la FNEB », a-t-il déclaré. Le nouveau président devra composer avec une base estudiantine exigeante et souvent critique, tout en maintenant la place de la fédération comme acteur incontournable du débat universitaire. La gestion des conditions de vie et d’études sur les campus, de même que la qualité de la formation, figurent parmi les dossiers urgents.