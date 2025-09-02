Bénin : La CENA lance la délivrance des formulaires de parrainage

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a donné, mardi 2 septembre 2025 à 8 heures, le coup d’envoi de la délivrance des formulaires de parrainage pour l’élection présidentielle de 2026. L’opération, prévue dans le calendrier électoral, marque une étape décisive dans le processus de désignation des candidats.

Le premier élu à accomplir cette formalité est William Fangbédji, maire de Lalo. À sa sortie du siège de l’institution, il a exprimé sa satisfaction d’avoir été le premier à obtenir ce document indispensable pour la validation des candidatures. « C’est une fierté d’ouvrir cette étape cruciale du processus électoral », a-t-il confié à la presse.

Dans la même matinée, le maire de Dogbo, Magloire Agossou, a retiré son formulaire et salué l’efficacité de l’organisation mise en place par la CENA. D’autres édiles lui ont rapidement emboîté le pas, notamment Blaise Békakoua, maire de Toucoutouna, ainsi que les maires de Malanville et de Ouidah. La dynamique ne s’est pas limitée aux élus locaux. Les députés du groupe parlementaire Les Démocrates se sont déplacés en bloc pour accomplir la démarche. Edwige Tossa, députée et rapporteur du groupe, a pris la parole pour souligner l’importance symbolique de ce geste collectif.

LD affiche une discipline de groupe

« L’ensemble des 28 députés du groupe parlementaire Les Démocrates sont ici pour retirer leur formulaire de parrainage. Cet acte témoigne de notre responsabilité et de notre respect pour les institutions de notre pays et les valeurs démocratiques », a-t-elle déclaré. Elle a par ailleurs insisté sur l’unité de son parti à l’approche des échéances électorales : « Nous sommes unis pour parrainer le candidat qui sera choisi et appelons le peuple à rester calme et serein. » L’opération de délivrance des formulaires se poursuit chaque jour de 8 heures à 17 heures au siège de la CENA. Les élus concernés ont jusqu’au 12 septembre 2025 pour effectuer le retrait.