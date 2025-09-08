Bénin : la FCBE multiplie les rapprochements, après l’UPR c’est le BR

Paul Hounkpè

Cotonou a été le théâtre d’une nouvelle étape dans la recomposition du paysage politique en vue des élections générales de 2026. Le président du parti Bloc Républicain (BR), Abdoulaye Bio Tchané, a reçu ce lundi 8 septembre le secrétaire exécutif national de la Force Cauris pour un Bénin émergent (FCBE), en présence des bureaux politiques nationaux des deux formations. L’entretien a porté sur les contours d’une éventuelle collaboration politique.

À l’issue des échanges, Alassane Soumanou Djimba, président d’honneur de la FCBE, a justifié l’initiative par les contraintes imposées par le code électoral. « Le code a ses exigences et en l’analysant, nous avons compris qu’il est difficile, voire peut-être impossible, à un parti seul, de satisfaire aux exigences, surtout en ce qui concerne non seulement les 10% sur le plan national, mais les 20% par circonscription », a-t-il expliqué. Pour lui, les coalitions et accords de gouvernance apparaissent comme une nécessité afin de répondre à ces impératifs.

Le vice-président du BR, Joseph Amavi Anani, a confirmé l’ouverture de son parti à une telle coopération. « Le Bloc Républicain s’inscrit dans le dialogue, la concertation et les échanges interpartis, quelles que soient les obédiences. (…) Être opposant, ce n’est pas détruire, mais apporter des idées nouvelles, apporter la contradiction », a-t-il souligné. Selon lui, la démarche devrait déboucher sur la signature de deux accords : l’un parlementaire, pour satisfaire à la règle des 20% par circonscription, et l’autre de gouvernance, lié aux parrainages.

Cette rencontre intervient à peine trois jours après celle du vendredi 5 septembre entre la FCBE et l’Union progressiste le Renouveau (UPR). Ce rapprochement, en cours de formalisation, devrait également couvrir à la fois les législatives de janvier et la présidentielle d’avril 2026. Pour de nombreux observateurs, ces démarches confirment la volonté de repositionnement de la FCBE, illustrée ces derniers mois par les prises de position de certains de ses cadres, tels que le maire de Bembéréké, Yaya Garba, ou encore l’ancien député Idrissou Bako.