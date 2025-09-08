Nucléaire : l’Algérie et la Russie signent un accord, voici les détails

La Russie a progressivement tissé des partenariats avec plusieurs pays africains pour développer le nucléaire à des fins civiles. Son approche combine transfert de compétences, construction d’infrastructures et développement de technologies médicales et industrielles. Des accords similaires ont déjà vu le jour avec des pays comme l’Égypte, l’Afrique du Sud ou le Nigéria, où la coopération vise à produire de l’énergie, des isotopes pour la médecine ou à former des spécialistes locaux. L’objectif affiché par Moscou est de rendre ces nations capables d’utiliser le nucléaire de manière pacifique et autonome, tout en créant des liens économiques et scientifiques durables.

Une alliance orientée vers la santé

L’accord récemment signé entre l’Algérie et la Russie suit cette même logique. Il prévoit une collaboration directe entre le Commissariat algérien à l’énergie atomique et la société Rosatom, avec un focus particulier sur les applications médicales. Parmi les initiatives prioritaires figure la production de produits pharmaceutiques et radiopharmaceutiques destinés au traitement du cancer. Concrètement, cela pourrait permettre à l’Algérie de réduire sa dépendance aux importations de ces produits et d’accélérer l’accès à des soins spécialisés pour ses patients. L’échange de savoir-faire entre les scientifiques russes et algériens constitue un levier essentiel pour développer des compétences locales dans ce domaine sensible.

Une dimension civile pour le nucléaire

Au-delà du secteur médical, les discussions ont porté sur l’exploitation pacifique du nucléaire pour diverses applications civiles. L’accord ouvre la voie à une diversification des usages du nucléaire en Algérie, allant de la recherche scientifique à la production de technologies à vocation industrielle et sanitaire. Cela reflète la volonté des deux pays de combiner innovation, sécurité et développement durable, en tirant parti de l’expertise russe pour structurer un programme nucléaire civil adapté aux besoins nationaux.

L’initiative algéro-russe illustre une tendance où les partenariats internationaux servent de catalyseur pour des projets scientifiques ambitieux. Si elle est mise en œuvre efficacement, cette coopération pourrait non seulement améliorer l’accès aux traitements médicaux pour les citoyens algériens, mais également positionner l’Algérie comme un acteur régional dans le domaine du nucléaire civil, capable de tirer parti des technologies avancées tout en formant une nouvelle génération de spécialistes.