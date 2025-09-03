Bénin : la police démantèle plusieurs ghettos sur la berge lagunaire

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Le Commissariat spécial de Dantokpa a mené, le mardi 2 septembre 2025, une vaste opération ayant abouti au démantèlement de plusieurs ghettos installés sur la berge lagunaire. Ces lieux, communément appelés « fumoirs », servaient de repères pour la consommation et la vente de drogues, au détriment de la sécurité et de l’activité commerciale dans cette zone stratégique.

Cette descente policière s’inscrit dans une campagne d’assainissement visant à mettre un terme aux activités illicites qui prolifèrent dans ce haut lieu du commerce béninois. Six personnes soupçonnées d’implication dans le trafic de stupéfiants ont été interpellées, tandis qu’une importante quantité de produits psychotropes, dont du chanvre indien, a été saisie.

En intensifiant la lutte contre ces réseaux, la Police républicaine entend restaurer un climat de sérénité autour du marché Dantokpa, l’un des plus grands pôles commerciaux du pays. L’opération traduit la volonté des autorités de renforcer la sécurité des commerçants, des clients et des riverains, régulièrement confrontés aux effets néfastes de ces activités clandestines.

Selon les responsables du Commissariat spécial, les actions de terrain vont se poursuivre afin de démanteler durablement les filières de trafic et de consommation de drogues dans la zone. L’objectif affiché est clair : redonner à la berge lagunaire de Dantokpa sa vocation première, celle d’un espace sûr et propice aux échanges économiques.