Bénin : La vente des cahiers d’activités interdite dans le département de l’Atlantique

Le Directeur départemental des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle de l’Atlantique, Dr Mathias Amour Ahomadégbé, a rappelé, à travers une note circulaire en date récente, l’interdiction formelle de la vente et de l’utilisation des cahiers d’activités dans les établissements du département.

Selon ce document adressé aux chefs d’établissements publics et privés, ainsi qu’aux conseillers pédagogiques, plusieurs enseignants continuent malgré les instructions officielles à recourir à ces supports dans leurs classes. Une pratique que le responsable départemental entend faire cesser.

« Il est formellement interdit de procéder, sous quelque forme que ce soit, à la vente et à l’utilisation desdits cahiers d’activités dans les établissements publics et privés », précise la note. Le Directeur insiste sur le respect strict de cette mesure et invite les chefs d’établissements et conseillers pédagogiques à en assurer le suivi effectif. Il avertit que tout contrevenant s’expose à des sanctions disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur.