Bénin : L’ANDF dénonce de faux documents annonçant la vente de parcelles

Victorien Kougblénou. Photo : DR

L’Agence nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) met en garde contre la circulation de faux documents sur les réseaux sociaux. Depuis la matinée du 25 septembre, un communiqué et une grille tarifaire, datés du 21 septembre et présentés comme signés par son directeur général, prétendent que l’Administration foncière mettrait en vente des parcelles à Porto-Novo, Cotonou et Parakou.

Dans une déclaration officielle, l’ANDF qualifie ces écrits de « faux grossiers » et alerte l’opinion publique sur une tentative manifeste d’escroquerie. « L’Agence nationale du Domaine et du Foncier n’a pas une mission de promotion immobilière. Elle n’est pas dans le commerce de terrains ni dans l’intermédiation pour les transactions foncières et immobilières », précise le communiqué.

L’institution appelle donc les citoyens à la plus grande prudence afin de ne pas tomber dans ce qu’elle décrit comme « un piège grotesque » monté par des individus sans scrupules. Elle rassure également que des mesures sont en cours pour identifier les auteurs et les traduire devant les juridictions compétentes. Par cette mise au point, l’ANDF entend dissiper toute confusion et réaffirme sa mission, qui ne s’inscrit nullement dans des opérations de vente de parcelles.