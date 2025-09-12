Bénin : Les agents de police formées aux textes électoraux en prélude aux élections de 2026

Un agent de la police républicaine béninoise. Photo : DR

À environ six mois des élections générales de 2026, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a lancé une vaste opération de renforcement des capacités de la Police républicaine. Depuis le jeudi 11 septembre 2025, les agents en poste sur l’ensemble du territoire national participent à des séances de sensibilisation et de formation axées sur les textes législatifs qui encadrent la vie politique et électorale au Bénin.

L’initiative est pilotée par la direction des partis politiques et des affaires électorales. Elle vise à doter les forces de sécurité d’une meilleure maîtrise des lois fondamentales qui organisent le jeu électoral. Les textes concernés sont notamment la loi n°2019-40 du 7 novembre 2019 modifiant la Constitution de 1990, la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 relative au code électoral, ainsi que la loi n°2019-41 du 15 novembre 2019 portant charte des partis politiques, modifiée et complétée.

Le lancement officiel s’est déroulé à la préfecture de Cotonou, en présence du Secrétaire général du ministère, le contrôleur général major de police Éric Agossounon. Dans son allocution, ce dernier a insisté sur la nécessité pour les forces de sécurité d’agir en toute impartialité, dans le strict respect des lois, afin de garantir la crédibilité et la transparence du processus électoral.

Un programme itinérant est prévu dans plusieurs départements, notamment l’Atlantique, le Borgou, le Couffo, la Donga, le Mono, l’Ouémé, le Plateau et le Zou. Les experts mobilisés auront pour mission de : renforcer les compétences des policiers sur les prescriptions légales en période électorale, rappeler les règles de collaboration entre forces de l’ordre et acteurs politiques pour une coproduction de la sécurité, présenter les missions et attributions de la direction des partis politiques et des affaires électorales, recueillir les difficultés rencontrées lors des scrutins passés afin d’y apporter des solutions adaptées. Cette démarche s’inscrit dans la logique de prévention des conflits et de sécurisation des élections, dans un contexte marqué par une forte attente citoyenne autour du respect des règles du jeu démocratique. Pour les autorités, il s’agit non seulement de préparer la Police républicaine à faire face aux défis sécuritaires, mais aussi de l’outiller juridiquement afin qu’elle exerce sa mission dans le respect des droits et libertés des citoyens. Avec cette initiative, le gouvernement entend poser les bases d’un processus électoral apaisé, crédible et conforme aux standards démocratiques.