Bénin : Les constructions en matériaux précaires dans la zone de la route des Pêches interdites

Conseil des ministres, Bénin (Photo Présidence du Bénin)

Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 3 septembre 2025 a pris d’importantes mesures touchant aussi bien l’urbanisme, la circulation routière et la chefferie traditionnelle que la santé, l’éducation, la défense et la protection sociale. Du lancement d’un programme national de lutte contre le mariage d’enfants à la construction d’un stade omnisports à Parakou, en passant par l’approbation de plusieurs plans stratégiques sectoriels, l’exécutif entend renforcer la gouvernance et impulser le développement dans divers domaines clés.

𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘𝗦 𝗗𝗘𝗖𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗗𝗨 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗜𝗟 𝗗𝗘𝗦 𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗨 𝟯 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟱

● Interdiction des constructions en matériaux précaires dans la zone de la route des Pêches ;

Publicité

● Réglementation, dans l’agglomération du Grand Nokoué, de la circulation des véhicules lourds de transport ;

● Approbation des statuts modifiés de la Société des Aéroports du Bénin ;

● Mise en place de cadre de concertation et de facilitation de l’exécution des projets et programmes nationaux dans les communes ;

● Attributions, composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale permanente chargée du suivi de la chefferie traditionnelle et nomination de ses membres .

Publicité

𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦

● Travaux de construction d’un stade départemental de type omnisports à Parakou ;

● Approbation du Plan stratégique 2026-2030 du Centre universitaire d’Enseignement professionnel ;

● Approbation du Plan national de développement sanitaire 2025-2029 ;

● Approbation du Plan stratégique 2025-2029 du ministère de la Défense Nationale ;

● Mise en place d’un Programme national de Lutte contre le mariage d’Enfants ;

● Incorporation dans le corps des gardes forestiers en qualité de spécialistes des Eaux, Forêts et Chasse, de trois cent cinquante-huit (358) rangers recrutés au profit des brigades forestières des parcs nationaux

●Organisation d’un test de sélection pour renforcer la base de compétences des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) du primaire.