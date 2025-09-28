Bénin : Les Démocrates ouvrent la sélection de leur duo candidat

Le parti Les Démocrates a lancé officiellement, ce samedi, un appel à candidatures en vue de la désignation de son duo Président–Vice-président pour l’élection présidentielle de 2026. Cette initiative s’inscrit dans le respect du calendrier établi par la Commission électorale nationale autonome (CENA), qui prévoit le dépôt des déclarations de candidature entre le 10 et le 14 octobre 2025.

Selon le communiqué signé par Christophe Monsia, président de la commission en charge du processus, l’objectif est de retenir, dans la transparence, le binôme qui portera les couleurs de la formation dirigée par Boni Yayi. Peuvent postuler les membres du parti, qu’ils soient fondateurs ou simples adhérents, à condition d’être à jour de leurs cotisations et d’avoir participé activement aux activités de la formation.

Les postulants doivent également justifier de leur contribution, morale ou financière, au rayonnement du parti, démontrer un leadership fédérateur dans leur circonscription et présenter un parcours politique attestant de leur rôle dans l’implantation locale de la formation.

En plus de ces critères, les candidats doivent fournir un dossier comprenant, entre autres, une pièce d’identité valide, une photo d’identité, une déclaration sur l’honneur de leur éligibilité, ainsi que la preuve de leur engagement à rester fidèles au parti. Une caution de 25 millions de francs CFA est exigée, payable en une ou deux tranches.

Une évaluation en deux étapes

La sélection se déroulera en deux phases : d’abord l’analyse des dossiers, puis un entretien avec les prétendants. Chaque candidat devra présenter sa vision de la fonction présidentielle, sa stratégie pour mobiliser les fonds de campagne et indiquer au moins cinq chantiers prioritaires à engager dès la première année de mandat.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au samedi 4 octobre 2025 à 18 heures, au secrétariat administratif du parti à Fifadji, dans le 10ᵉ arrondissement de Cotonou. L’avis d’appel est affiché au siège national et disponible sur le site internet du parti (www.lesdemocratesbenin.com).