Bénin : Plus de 30 millions mobilisés en 24 heures pour Wadagni

Romuald Wadagni - Photo : Présidence du Bénin

La campagne citoyenne « Je donne pour ROW », lancée le mardi 9 septembre 2025 à midi, a enregistré une mobilisation rapide et significative. Selon un communiqué officiel publié à l’attention de l’opinion publique, près de 15.000 personnes ont contribué en l’espace de 24 heures, permettant de réunir un peu plus de 30 millions de francs CFA.

Cette initiative avait pour objectif de collecter la caution du candidat Romuald Wadagni, présenté comme « le candidat de l’unité et de la jeunesse ». Les organisateurs soulignent que les contributions provenaient en grande majorité de petites sommes : la plus faible enregistrée est de 100 FCFA, la plus élevée de 1.000.000 FCFA, avec une moyenne de 2.000 FCFA.

Près de 95 % des participations se situent en dessous de 1.000 FCFA, ce que les promoteurs interprètent comme une indication d’une mobilisation populaire, portée principalement par la jeunesse et les ménages modestes. À l’issue de cette collecte jugée concluante, les initiateurs annoncent la clôture des contributions destinées à la caution.

Un chèque correspondant au montant mobilisé sera transmis prochainement au candidat. Les promoteurs précisent toutefois que l’engagement des participants se poursuivra « autrement », notamment à travers des actions de soutien, de sensibilisation et de mobilisation autour de la candidature de Romuald Wadagni à l’élection présidentielle d’avril 2026.