Bénin : Retour sur l’affrontement mortel entre contrebandiers et douaniers à Ifangni

Un drame s’est produit mercredi à l’embarcadère de Banigbé-Sèdo, dans la commune d’Ifangni, à la suite d’une opération menée par les agents de la Douane. Selon les informations rapportées par La Nation, informés de l’arrivée d’une barque chargée de produits de contrebande en provenance du Nigeria, les douaniers ont procédé à son arraisonnement. Alors que l’équipe s’activait au déchargement de la cargaison, elle a été violemment prise à partie par des individus décidés à s’opposer à la saisie.

Dans la confusion, le chauffeur du véhicule administratif ayant transporté les agents sur le site a été lynché par les assaillants. Ces derniers ont ensuite aspergé le véhicule d’essence avant d’y mettre le feu. Les flammes se sont propagées, blessant grièvement un badaud. Transporté d’urgence à l’hôpital, le chauffeur n’a pas survécu à ses blessures. Ironie du sort, il devait faire valoir ses droits à la retraite dès le 1er octobre prochain.

Publicité

Cinq suspects interpellés

Alertés, les éléments du commissariat de Banigbé, appuyés par un renfort de la direction départementale de la police du Plateau, se sont rapidement déployés sur les lieux. Leur intervention a permis de rétablir l’ordre et de procéder à l’interpellation de cinq suspects. D’autres membres du groupe ont pris la fuite. Plusieurs motos ont été saisies et mises en fourrière. La police assure poursuivre les recherches afin d’arrêter les fugitifs et de les traduire devant la justice.

Le maire d’Ifangni, Franck Okpéicha, ainsi que le chef d’arrondissement de Banigbé, Antoine Adandé, ont fermement condamné cette violence. « Ils sont allés à l’extrême », a déploré l’autorité communale, appelant à la responsabilité et au respect de la loi. L’embarcadère de Banigbé-Sèdo figure parmi les sites fermés par la Commission gouvernementale chargée de la régularisation et de la fermeture des pistes non autorisées. Cette initiative vise à mettre un terme aux pertes colossales enregistrées par l’État béninois du fait de la contrebande, évaluées à plusieurs milliards de francs CFA.

Malgré les campagnes de sensibilisation menées par les autorités locales et les forces de l’ordre, certains trafiquants persistent à violer la mesure pour maintenir leurs activités illicites. Le drame de Banigbé-Sèdo illustre la résistance de ces réseaux face à l’application des décisions gouvernementales, mais aussi la détermination des forces de sécurité à faire respecter la légalité.