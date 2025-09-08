Bénin : un conducteur en état d’ivresse perd la vie dans un accident de circulation

Un accident mortel s’est produit ce dimanche 7 septembre 2025 sur la voie inter-États reliant N’Dali à Malanville. Un homme, au volant de son véhicule alors qu’il était en état d’ivresse, a trouvé la mort après une série de tonneaux à la sortie nord de N’Dali.
Selon les informations rapportées par Su Tii Sua FM, la victime avait quitté Nikki avec ses frères à bord de son véhicule. Inquiets de son état, ses proches l’auraient exhorté à ne pas prendre le volant. Malgré leurs mises en garde, il a insisté pour conduire.
Arrivés à N’Dali, les passagers ont finalement choisi de descendre, préférant ne pas poursuivre le trajet avec lui. Peu après, alors qu’il reprenait la route en direction du nord, son véhicule a dérapé et fait plusieurs tonneaux à proximité d’un hôtel où il avait marqué une halte. Le conducteur est décédé sur place. La victime, originaire de Gogounou, était le propriétaire du véhicule impliqué dans le drame.
