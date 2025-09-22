Bénin : Un incendie réduit en cendres trois boutiques à Cotonou

Un incendie s’est produit tôt dans la matinée du dimanche 21 septembre 2025 au quartier Agounvocodji, dans le 10ᵉ arrondissement de Cotonou. Le sinistre, qui a provoqué d’importants dégâts matériels, n’a heureusement pas coûté de vies humaines. C’est aux environs de 6 heures que les premières flammes ont été aperçues par le chef du 10ᵉ arrondissement, Comlan Yves Christian Gnindokponou, alors qu’il effectuait sa tournée habituelle. « J’avais l’habitude de faire le tour de l’arrondissement à cette heure. C’est ainsi que j’ai aperçu le feu à Agounvocodji et j’ai aussitôt appelé les sapeurs-pompiers », a-t-il confié à Bip Radio.

Plusieurs habitants, témoins de la scène, tentaient également de joindre les secours, ce qui aurait momentanément saturé les lignes. Arrivées une dizaine de minutes après l’alerte, les équipes de secours ont rapidement entamé les manœuvres pour contenir les flammes. Les premières observations laissent penser que le sinistre serait parti d’une mercerie composée de trois boutiques — un magasin principal et deux espaces de vente attenants.

« L’ensemble a été réduit en cendres. Nous n’avons retrouvé que les fermetures et quelques machines endommagées », a précisé le chef d’arrondissement. La propriétaire de la mercerie, effondrée face à la perte de son activité, a perdu connaissance sur les lieux. Elle a été évacuée en urgence vers un centre hospitalier pour recevoir des soins. Si l’origine exacte de l’incendie reste à déterminer, une enquête devrait être ouverte afin de faire la lumière sur les causes du drame. En attendant, les autorités locales appellent à la vigilance et invitent les habitants à manifester leur solidarité envers les sinistrés.