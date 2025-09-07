Bénin : un seul élu retire son formulaire de parrainage ce dimanche

Le processus de délivrance des formulaires de parrainage en vue de l’élection présidentielle de 2026 se poursuit à la Commission électorale nationale autonome (Céna). Contrairement aux journées précédentes, marquées par une forte affluence, ce dimanche 7 septembre 2025 n’a enregistré qu’un seul retrait.

L’Honorable Sanni Innocent Sabi Yo, député de la 2ᵉ circonscription électorale, a été l’unique élu à se présenter devant les services de la Céna. À sa sortie, il a exprimé sa satisfaction quant aux conditions d’organisation mises en place par l’institution électorale. « Je suis animé d’une joie exceptionnelle. L’accueil a été sans faille et tout s’est déroulé dans de très bonnes conditions », a-t-il confié.

Publicité

Interrogé sur l’usage de son parrainage, le député a indiqué que la décision sera arrêtée par sa formation politique. « Dès que je quitterai ici, je vais remettre le parrainage au parti. C’est le parti qui décidera du candidat à soutenir. Il s’agit d’une discipline de groupe qu’il faut respecter », a-t-il précisé, rappelant ainsi la ligne collective qui s’impose aux élus.

Une opération en cours jusqu’au 12 septembre

Depuis le lancement de l’opération le 2 septembre, 135 élus ont déjà récupéré leurs formulaires, selon les chiffres communiqués vendredi par la Céna. Parmi eux, 97 députés et 38 maires. La veille, samedi 6 septembre, quatre autres élus avaient accompli la démarche : le député M’Po N’Tia Théophile, membre du Bloc Républicain (BR), ainsi que les maires de Zogbodomey, Abomey et Agbangnizoun.

L’institution rappelle que les retraits se poursuivront sans interruption, week-ends compris, jusqu’au vendredi 12 septembre 2025, date butoir fixée par le calendrier électoral. Passé ce délai, aucun élu ne pourra plus entrer en possession du document, condition indispensable à la validation de toute candidature à la présidentielle.