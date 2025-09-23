Bill Gates débloque près d’1 milliard $ pour la lutte contre les maladies

Bill Gates. Photo ALEX WELSH/The New York Times

La Fondation Bill & Melinda Gates investit massivement pour soutenir la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Lors d’une interview à Reuters, lundi à New York, Bill Gates a mis en garde contre les conséquences dramatiques des baisses de financements publics. Le milliardaire appelle les États à préserver leurs engagements financiers tout en précisant qu’il ne peut combler seul ces manques. Alloués à la santé mondiale, 912 millions de dollars seront versés au Fonds mondial, afin de renforcer les programmes essentiels de prévention et de traitement.

Urgence sanitaire face à la réduction des financements

La récente diminution des aides internationales, pilotée notamment par les États-Unis, menace des millions de vies dans les régions vulnérables. Selon Bill Gates, un enfant né dans le nord du Nigeria a 15 % de risques de ne pas atteindre cinq ans. L’enveloppe annoncée permettra de soutenir la vaccination, l’accès aux traitements et les initiatives de prévention, tout en garantissant la continuité des programmes. Les partenaires de la santé mondiale insistent sur l’importance de maintenir l’aide afin d’éviter une recrudescence de maladies évitables. Ces efforts financiers pourraient inspirer d’autres contributions internationales.

La mission de la Fondation Gates

Depuis sa création en 2000, la Fondation Bill & Melinda Gates œuvre pour réduire les inégalités en matière de santé et d’éducation. Elle collabore avec des institutions publiques et privées pour financer la recherche médicale, développer des vaccins et améliorer l’accès aux soins dans les zones défavorisées. Ses actions ciblent le paludisme, le sida et la tuberculose, mais incluent également des programmes éducatifs et sanitaires pour renforcer la résilience des communautés locales. L’organisation évalue régulièrement l’impact de ses interventions afin d’ajuster ses stratégies et d’assurer une allocation efficace des ressources.

Gates appelle à l’engagement des États

Lors de l’événement Reuters Newsmaker, Bill Gates a insisté sur la responsabilité collective : « soit vous contribuez, soit vous laissez faire ». Il souligne que le maintien du financement par les gouvernements est crucial pour protéger les enfants et soutenir les initiatives locales. Les fonds débloqués permettront d’étendre les programmes de vaccination, de distribuer des traitements et de renforcer les infrastructures de santé, contribuant ainsi à la réduction durable de la mortalité infantile.

Cette annonce confirme la volonté de Bill Gates et de sa fondation de continuer à agir pour la santé mondiale, en partenariat avec les gouvernements et les organisations internationales.