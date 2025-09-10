Bloomberg : Larry Ellison bat Elon Musk et devient l’homme le plus riche du monde

Larry Ellison. Photo: DR

Pendant plusieurs années, Elon Musk a été l’incontournable leader du classement mondial des milliardaires, porté par l’essor fulgurant de ses entreprises Tesla et SpaceX. Ses innovations audacieuses, ses projets spatiaux et sa présence médiatique ont fait de lui une figure emblématique de la richesse technologique. La valeur de sa fortune, souvent sujette à des variations spectaculaires selon les fluctuations boursières, reflétait à la fois l’enthousiasme des investisseurs et le succès de ses entreprises disruptives. Cependant, mercredi matin, Bloomberg a révélé un retournement inattendu : Larry Ellison, le co-fondateur d’Oracle, a pris la tête du classement, prouvant que même les fortunes les plus établies peuvent basculer en quelques minutes grâce à des performances stratégiques exceptionnelles.

Oracle Cloud propulse Ellison au sommet

Cette montée fulgurante d’Ellison est le fruit de la performance exceptionnelle d’Oracle. Les actions de la société ont enregistré un bond spectaculaire en quelques minutes, entraînant une augmentation de près de 100 milliards de dollars de sa fortune, alors qu’il possède environ 40 % de l’entreprise. Cette progression reflète l’annonce de contrats massifs pour Oracle et la prévision d’une croissance importante de son activité cloud, qui devrait atteindre des dizaines de milliards de dollars d’ici quelques années. Bloomberg rapporte que cette dynamique positionne Ellison avec une fortune estimée à 393 milliards de dollars, dépassant ainsi celle de Musk à 385 milliards de dollars.

L’exemple d’Ellison montre comment le secteur des logiciels et des services numériques peut générer des richesses stables et croissantes, contrairement aux secteurs plus exposés aux variations du marché comme l’automobile.

Musk ralenti par la baisse de Tesla

De son côté, Elon Musk a vu la valeur de ses actions Tesla reculer de 14 % depuis le début de l’année, ce qui a freiné la progression de sa fortune. La rapidité avec laquelle Ellison a dépassé Musk montre la volatilité des classements des milliardaires et l’impact direct des performances d’une entreprise sur la richesse individuelle.

Ce changement met en lumière différentes stratégies pour atteindre des niveaux extrêmes de richesse. Musk montre l’innovation et les projets ambitieux, tandis qu’Ellison démontre qu’une gestion efficace d’une entreprise technologique dominante peut générer un succès financier durable. Ces événements rappellent que la place de « personne la plus riche du monde » est toujours susceptible de changer et dépend autant de la stratégie que du timing sur les marchés.