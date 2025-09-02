Chine : Kim Jong-un, Xi Jinping et Poutine envoient un signal fort à l’Occident

Photo d'illustration: KCNA via REUTERS/File Photo

En Chine, Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un vont participer à une rencontre tripartite inédite, en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin. Cette réunion marque la première visite internationale de Kim Jong-un depuis plusieurs années et confirme un resserrement des liens diplomatiques dans un contexte mondial marqué par des tensions avec l’Occident.

Un rapprochement diplomatique inédit en Asie

La rencontre réuni les dirigeants de la Chine, la Russie et la Corée du Nord pour discuter de nouveaux axes de coopération. Selon les analystes, cette réunion illustre la volonté des trois pays de renforcer leur poids géopolitique en Asie et au-delà. Pour Kim Jong-un, cette apparition à Pékin revêt une portée symbolique.

C’est son premier déplacement officiel à l’étranger depuis septembre 2023, lorsqu’il avait rencontré Vladimir Poutine au cosmodrome de Vostochny en Russie. Ce retour sur la scène diplomatique témoigne d’une volonté d’affirmer la place de Pyongyang dans les équilibres régionaux. Cette rencontre pourrait être mise en perspective avec d’autres initiatives récentes, notamment le développement d’une coopération militaire accrue entre Moscou et Pyongyang, qui fera l’objet de futures analyses.

Un signal fort envoyé à l’Occident

Lors du sommet, Xi Jinping a appelé à renforcer l’OCS et à développer de nouvelles infrastructures financières et technologiques afin d’offrir une alternative aux institutions dominées par l’Occident. Des projets communs, tels qu’une banque de développement régionale et l’ouverture du système de navigation chinois BeiDou aux membres de l’organisation, ont été évoqués.

Vladimir Poutine a, de son côté, souligné l’importance d’une coordination accrue face aux sanctions occidentales et à la guerre en Ukraine. Pour Kim Jong-un, cette tribune internationale constitue une opportunité d’obtenir un soutien politique et économique supplémentaire. Un suivi détaillé de ces engagements sera intégré dans un prochain dossier. Cette rencontre à Pékin pourrait marquer une étape clé dans la redéfinition des alliances internationales en Asie.