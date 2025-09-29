Chine : les USA et ses alliés font une démonstration de force

Les équilibres géopolitiques se tendent comme jamais, avec les États-Unis en première ligne pour contrer l’ascension chinoise dans une zone devenue l’épicentre des rivalités mondiales.

Pékin y déploie une stratégie agressive, mêlant expansion militaire et influence économique, forçant Washington à resserrer les rangs avec ses partenaires historiques, Londres, Tokyo et Canberra en tête. Dans ce jeu d’échecs à haute mer, chaque manœuvre compte, et la moindre démonstration de force résonne comme un avertissement.

Lancement de l’Operation Highmast

C’est dans ce contexte explosif qu’a eu lieu l’Opération Highmast, un exercice naval sans précédent rassemblant les flottes alliées en Asie. Porte-avions, chasseurs furtifs et sous-marins nucléaires ont sillonné les eaux contestées, dans une chorégraphie guerrière destinée à marquer les esprits. Une réponse musclée à l’activisme chinois, mais aussi un test grandeur nature pour des alliances mises à rude épreuve par les crises récentes.

Une alliance en ordre de bataille

Autour des géants que sont le HMS Prince of Wales britannique et le JS Kaga japonais, six nations ont uni leurs forces pour simuler des scénarios de haute intensité : frappes aériennes synchronisées, traque de sous-marins, et même projections de puissance depuis des îles stratégiques. Officiellement, le message suite au lancement de cette opération est clair. Il s’agit de garantir la liberté des mers et la stabilité régionale. Officieusement, il pourrait s’agir d’un coup de semonce adressé à la Chine, sommée de renoncer à ses velléités expansionnistes.

Le compte à rebours d’une crise ?

Mais cette unité affichée cache mal les craintes d’une réaction en chaîne. Pékin pourrait riposter en serrant davantage son étau sur Taïwan ou en activant son allié nord-coréen. Car si l’exercice renforce la crédibilité des démocraties maritimes, il attise aussi les braises d’un conflit larvé. Entre deux blocs, l’Indo-Pacifique ressemble de plus en plus à une poudrière. La moindre étincelle, un incident en mer de Chine, une provocation autour de Taïwan, pourrait embraser toute la région. Pour beaucoup d’experts, la question n’est d’ailleurs plus de savoir si une crise éclatera, mais plutôt quand.