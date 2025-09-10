Cristiano Ronaldo : encore un nouveau record !

Photo DR

Cristiano Ronaldo, surnommé « CR7 », a bâti sa légende au fil des années en accumulant les exploits et les distinctions individuelles. Quintuple Ballon d’Or, meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions et de la sélection portugaise, il incarne plus qu’un simple joueur : il est devenu un symbole de persévérance et d’exigence. Même à 40 ans, son impact sur le terrain reste intact, comme un champion qui refuse de céder à l’usure du temps. Chaque but, chaque performance ajoute une nouvelle ligne à une carrière déjà monumentale.

Un penalty décisif et un record historique

Hier soir, en Hongrie, le Portugal a été mis à rude épreuve lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Menés tôt dans la rencontre, les Lusitaniens ont trouvé leur sauveur habituel : Cristiano Ronaldo. Après avoir provoqué un penalty, il l’a transformé avec sang-froid à la 58e minute, redonnant espoir à son équipe. Même si les Hongrois ont égalisé, João Cancelo a offert la victoire aux siens en fin de match (3-2).

Mais l’événement majeur ne se limite pas au résultat : avec ce but, Ronaldo atteint 39 réalisations en qualifications pour un Mondial, égalant le record jusqu’ici détenu par le Guatémaltèque Carlos Ruiz. Un symbole de longévité et de constance pour un joueur qui ne cesse d’inscrire son nom dans l’histoire.

L’ombre de l’immortalité sportive

Avec 141 buts en 223 sélections et 140 réalisations en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo semble avoir décidé que les statistiques seraient son royaume. Ce nouveau record pourrait bien n’être qu’une étape : le Portugais est désormais en position idéale pour devenir, seul, le meilleur buteur de l’histoire des qualifications pour la Coupe du monde.

Au-delà des chiffres, ce parcours illustre un état d’esprit : celui d’un compétiteur insatiable. Là où d’autres se contenteraient d’une carrière déjà exceptionnelle, Ronaldo poursuit son œuvre, repoussant encore un peu les frontières de la performance. Pour ses fans, chaque match devient une nouvelle page d’histoire, et pour ses adversaires, un rappel que le temps ne semble pas avoir de prise sur lui. Cristiano Ronaldo ne joue plus seulement pour gagner des matchs ; il joue pour défier l’idée même de limite. Et, à ce rythme, il pourrait bien nous surprendre encore.