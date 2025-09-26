Dédollarisation : la banque des BRICS prévoit une levée de fonds en roupie indienne

Depuis plus d’une décennie, le groupe des BRICS — Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud — cherche à réduire la domination du dollar dans les échanges commerciaux et financiers internationaux. Cette orientation s’est traduite par la création de la Nouvelle Banque de Développement, destinée à financer des projets d’infrastructure et à promouvoir l’usage des monnaies locales. En encourageant les paiements et les emprunts dans leurs devises nationales, les BRICS espèrent affirmer leur autonomie et limiter leur exposition aux fluctuations du billet vert.

Un nouveau pas vers des financements en monnaies locales

La NDB prévoit d’émettre sa première obligation libellée en roupie indienne d’ici mars 2026. L’opération, estimée entre 400 et 500 millions de dollars, permettra de financer des projets sur le sol indien et de lever des fonds directement dans la devise locale. Cette stratégie, qui revient à utiliser les « outils du pays hôte » plutôt que de dépendre d’une devise étrangère, est considérée comme une étape supplémentaire du mouvement de dédollarisation observé dans plusieurs économies émergentes, selon Reuters.

Les discussions se poursuivent avec la Banque centrale de l’Inde et les autorités de régulation pour définir les modalités de cette émission, qui devrait avoir une maturité comprise entre trois et cinq ans. Bien que la roupie ait récemment subi des pressions à la baisse sur les marchés internationaux, la NDB considère que cette volatilité ne remet pas en cause l’intérêt des investisseurs.

Des implications pour l’Inde et pour le système financier mondial

Pour l’Inde, cette émission représente l’opportunité d’attirer des capitaux étrangers sans passer par les marchés en dollars, tout en donnant davantage de poids à sa monnaie sur la scène régionale. Pour les investisseurs, elle constitue un moyen de soutenir des projets dans un grand pays émergent tout en diversifiant leurs portefeuilles.

Cette démarche reflète la volonté des BRICS de bâtir progressivement un réseau de financement moins dépendant des circuits libellés en dollars. À terme, la multiplication d’émissions obligataires dans des monnaies locales pourrait modifier la dynamique des flux d’investissement dans les pays émergents et accroître leur résilience face aux variations du billet vert. Si cette opération ne bouleverse pas immédiatement l’ordre financier mondial, elle envoie un signal concret d’une transition en cours vers un système monétaire plus diversifié.