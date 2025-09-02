Défilé militaire en Chine : des dirigeants africains parmi les invités de Xi Jinping

Emmerson Mnangagwa - Photo: Marco Longari Agence France-Presse

La Chine commémore ce 3 septembre le 80ᵉ anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale par un vaste défilé militaire à Pékin. Plusieurs chefs d’État africains ont répondu à l’invitation du président Xi Jinping, parmi lesquels les présidents du Congo, du Cameroun et du Zimbabwe. Cet événement, marqué par l’absence de nombreux dirigeants occidentaux, illustre un recentrage diplomatique vers les pays du Sud. Un enjeu symbolique et géopolitique majeur accompagne ainsi cette démonstration de puissance militaire.

Une présence africaine au premier plan

Le défilé militaire organisé par la Chine attire cette année l’attention non seulement par son ampleur mais aussi par la diversité de ses invités. Du côté africain, les présidents Denis Sassou N’Guesso du Congo, Paul Biya du Cameroun et Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe figurent parmi les personnalités attendues aux côtés de Xi Jinping. Leur présence traduit la volonté de Pékin de renforcer ses liens avec le continent, tant sur le plan économique que diplomatique.

Certains pays africains seront représentés par des responsables de haut niveau sans déplacement présidentiel. L’Algérie a mandaté son ministre des Anciens Combattants, Laid Rebiga, tandis que l’Égypte sera représentée par le vice-premier ministre Kamel al-Wazir. Ces délégations confirment l’intérêt porté à cette commémoration où l’histoire militaire se combine avec les enjeux actuels de politique internationale.

Le défilé sera aussi une occasion pour la Chine de présenter de nouveaux équipements militaires. Pékin entend ainsi affirmer son rôle de puissance capable de rivaliser avec les grandes nations. La participation de dirigeants africains donne un relief particulier à la cérémonie, dans une période où les échanges entre la Chine et l’Afrique connaissent une intensification.

Des absences remarquées et des choix affirmés

La cérémonie se déroule alors que les relations entre la Chine et plusieurs pays occidentaux restent tendues. Environ vingt-cinq dirigeants étrangers ont confirmé leur présence à Pékin, mais aucun représentant majeur du Japon, de la Corée du Sud ou de l’Inde n’a été annoncé, et la plupart des dirigeants européens ont décliné l’invitation. Ce contraste souligne l’orientation de la Chine vers des partenaires plus réceptifs à ses initiatives.

Pour l’Afrique, la participation de plusieurs présidents a aussi une dimension stratégique. Depuis des années, Pékin investit massivement dans les infrastructures, l’énergie et les télécommunications sur le continent. Le fait que le Congo, le Cameroun et le Zimbabwe soient directement représentés par leurs chefs d’État reflète une volonté de consolider ces partenariats à haut niveau.