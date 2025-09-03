Armement au Maghreb : dix hélicoptères d’Airbus pour renforcer une armée

Armée marocaine (DR)

Depuis des années, le Maroc et l’Algérie se livrent à une compétition militaire qui dépasse largement leurs frontières. Le différend sur le Sahara occidental reste le principal foyer de discorde : Rabat défend sa souveraineté, tandis qu’Alger appuie le Front Polisario. Cette opposition s’est traduite par une véritable course aux armements. L’Algérie a choisi de miser sur l’industrie russe, quand le Maroc diversifie ses alliances vers l’Europe et les États-Unis. Dans une région fragilisée par l’instabilité du Sahel, la menace djihadiste et la surveillance des frontières, chaque acquisition devient un signal politique et stratégique.

Des appareils multifonctions pour les Forces royales air

Le 1ᵉʳ septembre, Rabat a conclu un accord avec Airbus Helicopters pour l’achat de dix H225M Caracal. Cet hélicoptère est reconnu pour sa souplesse d’utilisation : transport de troupes, opérations de sauvetage, soutien aux unités spéciales ou encore évacuations médicales. Sa capacité d’emport, proche de trente soldats équipés, ainsi que son rayon d’action dépassant les 1 200 km, en font un outil adapté aux longues distances et aux interventions rapides. Doté d’un cockpit modernisé et de liaisons de communication sécurisées, il combine endurance et fiabilité, qualités déjà éprouvées dans plusieurs armées européennes et de l’OTAN, selon des précisions rapportées par Barlamane.

Pour les militaires marocains, ces aéronefs représentent un atout opérationnel. Ils permettront notamment d’accélérer le déploiement de forces dans des zones éloignées ou difficiles d’accès, un peu comme un pont aérien mobile capable de relier en urgence différents points sensibles du territoire.

Une stratégie d’équipement globale

L’arrivée des Caracal n’est qu’une pièce d’un puzzle plus large. Le Maroc a déjà passé commande d’hélicoptères de combat Apache AH-64E et d’avions F-16 dans leur version la plus récente. Ces acquisitions témoignent d’une volonté claire : hisser l’arsenal aérien à un niveau comparable à celui de l’Algérie, qui modernise également son parc militaire.

Cette démarche traduit aussi une anticipation des menaces futures. Entre la pression des groupes armés sahéliens et les rivalités régionales persistantes, Rabat veut disposer de moyens à la fois défensifs et offensifs. Miser sur des appareils polyvalents comme le Caracal, capables de basculer rapidement d’une mission humanitaire à une opération militaire, revient pour le royaume à se prémunir contre des crises imprévisibles.

Avec ce nouvel accord, le Maroc envoie un signal fort : il se prépare à affronter des défis sécuritaires multiples, tout en s’assurant de rester compétitif face à son voisin algérien. Ces choix d’équipement, s’ils renforcent la sécurité nationale, contribuent aussi à alimenter la dynamique de surenchère militaire au Maghreb. L’équilibre des forces dans la région pourrait ainsi connaître de nouveaux ajustements dans les prochaines années.