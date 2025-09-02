Donald Trump veut régler le problème de « la ville la plus dangereuse au monde »

Donald Trump. Photo : DR

La sécurité dans les grandes villes américaines est redevenue une priorité nationale sous Donald Trump. Ce mercredi sur Truth Social, le président a annoncé son intention de déployer la Garde nationale à Chicago, qu’il décrit comme la ville la plus dangereuse du monde. Selon lui, les autorités locales ne prennent pas suffisamment la mesure de la situation, et une intervention fédérale directe serait nécessaire. Cette décision met en jeu la protection des citoyens, le respect des compétences locales et l’équilibre institutionnel entre Washington et les États fédérés.

Chicago ciblée par une intervention fédérale

Donald Trump a insisté sur le fait que Chicago connaît une montée inquiétante de la criminalité, justifiant selon lui l’envoi de la Garde nationale. Il a critiqué le gouverneur de l’Illinois, Jay Robert Pritzker, affirmant que l’État a besoin d’aide mais ne le reconnaît pas encore. Le président a promis d’agir directement pour réduire les homicides et autres violences, évoquant l’exemple de Washington, D.C., où il avait récemment déployé des forces fédérales pour soutenir la police locale. Cette démarche fait partie d’une stratégie plus large visant à renforcer la sécurité dans plusieurs grandes métropoles sous son mandat.

L’intervention fédérale dans les villes pose des questions juridiques et politiques. La Garde nationale est traditionnellement activée par les gouverneurs en cas de catastrophes ou de troubles majeurs, et son déploiement sans accord local suscite des débats sur la légalité et la constitutionnalité de telles actions. Cette dynamique montre un bras de fer possible entre l’exécutif fédéral et les autorités étatiques dans la gestion de la sécurité publique.

Malgré l’alerte lancée par le président, les statistiques officielles montrent une baisse de 23 % des crimes violents à Chicago par rapport à l’année précédente, tandis que le taux d’homicides reste élevé. Les responsables locaux mettent en avant ces chiffres pour montrer une amélioration progressive, tandis que Trump insiste sur la gravité de la situation. Ce contraste alimente le débat public et pourrait servir de base pour des analyses comparatives avec d’autres grandes villes américaines.

Le précédent de Washington et les enjeux légaux

Le président Trump se réfère à son intervention à Washington, D.C., où il avait mobilisé la Garde nationale pour soutenir la police locale dans le cadre d’une opération d’urgence. Plus de 550 arrestations avaient été réalisées en moins de deux semaines, avec une baisse des vols et cambriolages de 40 %, alors que les violences armées ont légèrement augmenté. Ces résultats montrent l’impact réel de ce type de déploiement tout en alimentant le débat sur son efficacité.

Des initiatives similaires avaient été entreprises à Los Angeles, où plusieurs milliers de membres de la Garde nationale et de forces fédérales avaient été déployés pour encadrer certaines missions de sécurité. Un juge fédéral avait ensuite considéré ces mesures contraires à la loi Posse Comitatus, qui limite l’usage de l’armée dans le maintien de l’ordre civil. Cette jurisprudence pourrait jouer un rôle crucial si une intervention comparable était mise en œuvre à Chicago, et des articles complémentaires pourraient détailler ces aspects légaux.

Le gouverneur Pritzker a déjà exprimé leur opposition à toute intervention non sollicitée, soulignant que la sécurité doit être adaptée aux réalités locales. Cette position reflète un équilibre constitutionnel classique entre autonomie des États et pouvoir fédéral. La décision du président Trump de cibler Chicago démontre la centralité de l’insécurité urbaine dans son agenda, tout en créant un point de tension entre pouvoirs fédéral et étatiques.

L’annonce de l’éventuel déploiement de la Garde nationale à Chicago marque un moment important du mandat de Donald Trump, où la perception d’une crise sécuritaire sert de levier politique et mobilise l’attention nationale sur les questions de criminalité urbaine.